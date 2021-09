“Los policías dijeron muchas mentiras sobre lo sucedido con Javier Ordóñez”

En entrevista con 10 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Andrés*, amigo de Javier Ordoñez habló sobre el asesinato del hombre.

El hombre que presenció y grabó todos los hechos aseguró que ellos no participaron en ningún tipo de riña: "Los policías atacan directamente a Javier con un taser, sacamos los celulares, empezamos a grabar y ellos nunca se detienen"

Según Andrés, el patrullero se gastó todos los cartuchos de la pistola taser en el cuerpo de Javier Ordóñez: "Yo todo el tiempo estuve suplicando a los policías que se detuvieran. Nos llevaron al CAI, Javier estaba muy débil, y los policías siguieron golpeándolo".

El amigo de Ordóñez también contó que él trato de proteger al hombre, sin embargo, uno de los policías lo atacó: "Le lloré porque ya Javier estaba botando sangre por el pecho. Les supliqué que trasladaran a Javier a un hospital, no me prestaron atención. Un amigo de nosotros llegó, se metió a la Fuerza al CAI, me quitaron las esposas y levantamos a Javier, tenía una parte de la cara destruida".

Andrés aseguró que todavía no entiende el porqué los policías llegaron a ese límite de violencia contra Javier: "Los policías dijeron muchas mentiras de lo sucedido, que la Fiscalía pudo comprobar".

Finalmente, dijo que también estuvo con Javier en el recorrido hacia el hospital pero que Javier ya había muerto en el CAI: "El personal médico nos atendió inmediatamente, en menos de 5 minutos la doctora nos dijo que Javier ya estaba muerto, Javier se nos fue, lo único que pido es que los policías digan la verdad, por qué actuaron de esa forma".