Conozca a 6 Martínez Medina, el joven con el nombre más corto de Colombia

Rafael Medina, padre de 6 Martínez Medina habló sobre el particular nombre de su hijo en 10AM Hoy por Hoy.

Por una parte, comentó que han sido difícil los trámites en instituciones educativas e incluso cuando llegaron a la Registraduría, porque en ese entonces, solamente tenían el sistema para colocar grafías y no números.

"Llevamos 19 años luchando y él está muy feliz con su nombre", comentó.

Por otra parte, 6 Martínez Medina dijo que normalmente las personas que saluda en la calle se quedan extrañadas al saber su nombre y que, cuando sus papás lo fueron a registrar, tenían pensado ponerle 'Osama', porque estaba de moda.

Sin embargo, ellos buscaron un nombre más adecuado, porque tiene cinco hermanas y él es el único varón, así que terminó como '6'.

"No es un nombre común, una de mis hijas se llama Meridiana incluso. Las cosas comunes no me gustan. Seis será con número, no con letra, porque el mundo es ágil y no tiene tocayo", reiteró Rafael Medina.

