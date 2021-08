En encuentro con indígenas falló comunicación política y no verbal: experto

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Andrés Hoyos, periodista, columnista, exdirector comunicaciones y asesor de campañas, explicó que en encuentros anteriores que él ha tenido con la misma comunidad con la cual estuvo hoy el presidente Duque, los indígenas se sientan en los “pensadores”, los cuales denomina que están allí bajo su experiencia y cultura. “Lo lógico es que cuando ofrecen una silla, sencillamente uno se sienta en el entorno cultural para compartir lo que su realidad expresa”, comentó.

De otro lado, dijo que, en las dos comunicaciones, tanto en la no verbal como en la política hay fallas. Sobre la política dijo que no se puede exponer a un mandatario con baja popularidad a que se vea lejano y expresando unas condiciones, la cual cree, no debería. En cuanto a la no verbal, planteó que hay una notable superioridad impuesta, “una mesa subida en un entorno natural en la que no debería estar y un núcleo dirigido a él, pero el debió bajarse y estar en su nivel” y concluyó diciendo que, si no puede estar en los “pensadores”, que se haga un entorno social para que se exprese cercanía.