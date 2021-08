La feria de las precandidaturas

Con el lanzamiento esta semana de las candidaturas a la presidencia de Alejandro Gaviria y Rodrigo Lara, las aspiraciones de los precandidatos llegan a 36. ¿Es esto serio? No, no es serio esta proliferación casi caricaturesca de nombre no parece una campaña a la presidencia sino una multitudinaria feria de las vanidades. Tratar de hacer el mapa político electoral de cómo están las cosas es más difícil que hacer una mandala con mi hija de 7 años.

35 precandidatos, hasta hoy. Seguirán aumentando. Más de 12 partidos políticos, y coaliciones, movimientos y candidatos independientes por doquier. Una pequeña muestra.

Coalición de la Esperanza: 6 precandidatos. Centro Democratico: 5 precandidatos. Partido Verde: 5 precandidatos. Pacto Histórico: 5 precandidatos. Independientes 8 y vienen 6 más.

¿Cuántos se lanzan por ambición, ego o vanidad? ¿Cuántos sólo para posicionarse y buscar otras opciones como alcaldías, gobernaciones y demás? ¿Cuántos saben que no tienen ninguna opción de llegar? Sin duda la mayoría. Una política del espectáculo.

Esta situación tiene un claro impacto en el votante. Lo confunde, atomiza sus opciones, dificulta visibilizar propuestas e ideas, y fragmenta las posibilidades de los buenos candidatos que pueden ser elegidos.

Lea tambien: Corte Constitucional analizará personería jurídica de Colombia Humana

Pero también es un reflejo de la crisis política. Es el perfecto retrato de una crisis de representación, de la decadencia de los partidos. En la era del populismo y la indignación hay varios candidatos que ven una oportunidad de subirse a la ola del anti-establecimiento para catapultarse al poder.

Será esencial que las colaciones y partidos adopten procesos de selección rápidos para escoger y reducir las opciones para que esta campaña posicione candidaturas sólidas y esto no se convierta en un verdadero circo.