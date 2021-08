"Fortaleza me abrió sus puertas luego de una difícil situación en Bolivia"

El futbolista bogotano, Pedro Franco, dialogó con El Alargue de Caracol Radio a propósito de su inesperada llegada al equipo Fortaleza FC luego de su paso por el Blooming de Bolivia, equipo que tiene desordenes dirigenciales que imposibilitan pagar el salario a sus jugadores.

Franco, fue presentado con un curioso video que causó una total sensación en redes sociales, ya que emulaba al de Messi con el PSG. Sobre su llegada a 'Los Reyes del Twitter', comentó.

"Fortaleza me abrió sus puertas en diferentes ocasiones y se dio la situación que en Bolivia, Blooming está en una situación complicada con mucho desorden y eso hace que el entorno no sea el más favorable, Fortaleza me abrió las puertas para prepararme y tomé la decisión de quedarme. Me siento muy bien", dijo.

El defensor de 30 años, confesó que no tuvo más ofertas del fútbol colombiano y que su contrato con Fortaleza es hasta finales del presente año.

"Ellos incurrieron en no pagar el contrato y eso me libera para poder inscribirme y ser contratado a otro club. Con Fortaleza hemos firmado hasta diciembre de este año. La idea es disfrutar de la profesión, que es hermosa, somos unos bendecidos de hacer lo que nos gusta y hacerlo al mejor nivel posible. En Fortaleza somos un grupo con aspiraciones, tenemos la aspiración del ascenso y vamos a tratar de luchar ese objetivo. El sueño es estar en primera división", expresó

Sobre sus recuerdos en el club de sus amores, dijo: "En Millonarios yo estuve desde los 9 años y ahí me crie con mi familia, el colegio y Millonarios, fueron las instituciones que han hecho la persona que soy hoy, entonces tengo mucho agradecimiento con la institución. Todo lo vivido ha sido maravilloso para mí".

Finalmente, se refirió a Andrés Llinás, el jugador del equipo 'embajador' que fue convocado a la Selección Colombia y con el que Franco tiene una similitud debido a sus procesos en el equipo capitalino.

"Andrés es un gran jugador, hay similitud también en el proceso y lo recuerdo cuando su padre lo llevaba entrenar y ahora ha empezado a ver los frutos de tanto juicio y dedicación, ahora consolidado y con la convocatoria en Selección. Tiene que seguir trabajando duro", finalizó.