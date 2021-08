Nairo: "Ganar el Tour sigue siendo un sueño, para los incrédulos no lo es"

Nairo Quintana dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre su presente en Colombia, donde se encuentra entrenando de cara a nuevas competencias para cerrar el año ciclistico. Del mismo modo, sigue de cerca sus negocios, luego de abrir en las últimas semanas la tienda física en Bogotá.

Sobre sus negocios

"Abrimos nuestra primera tienda física y hemos tenido tiendas a nivel nacional donde tenemos presencia con la marca y tenemos todos nuestros productos en distribución. Ha sido bueno porque a la gente le ha gustado mucho la ropa, que es lo que hemos priorizado más".

Balance de lo que va del año

"Ha sido un año difícil, venía de una lesión del año anterior, pero hemos intentado hacer lo mejor. Ganamos Asturias. Pero sí está claro que no hemos brillado como en otros años, esperamos tener un fin de temporada bueno. He estado entrenando y tengo buena sensación para poder terminar este ciclo en buenas condiciones".

Prioridades en el calendario 2022

"De momento el Tour lo tenemos asegurado, es el objetivo inicial durante el año, luego seguramente tendremos Paris-Niza que será también nuestro objetivo y la Tirreno Adriático".

Su sueño de ganar el Tour y su última participación en la grande de Francia

"El Tour sigue siendo un sueño, para los incrédulos no lo será pero estamos en condición. No hemos tenido la fortuna de tener lo que necesitamos para alinearnos bien y estar al menos en el podio. Sigo confiando y mientras esté montando bicicleta de manera profesional, lo intentaré"

"Este Tour fue un poco particular porque venía con problemas de salud y la recuperación de la lesión de la rodilla. No estaba en condiciones para disputar la general, luego perdimos compañeros y finalmente tuvimos el 'maillot' de la montaña durante una semana, pero fue duro luchar con lo que teníamos y el poco equipo que teníamos al final, fue muy difícil pero estuvimos ahí. Hubiéramos querido que saliera mejor y espero para el otro año estar en condiciones".

'Supermán' López y Egan Bernal en La Vuelta España

"'Superman' está haciendo un buen papel, Egan se ha ido manteniendo, pero es normal después de haber pasado por COVID, el cuerpo no recupera como antes. Esperamos que les vaya bien esta semana y lo que resta de Vuelta España y seguramente 'Superman' lo seguirá haciendo muy bien".

Sobre el dominio de Roglic y Pogacar

"Son ciclistas muy polivalentes, tienen un buen equipo que trabaja al lado de ellos. Es como toda la vida, han pasado los ciclos y épocas de cada ciclista, ahora hemos visto la fortaleza que tienen ellos pero irán llegando más ciclistas o los que estamos vamos encontrando ese punto para poder derrotarlos".

Retiro del ciclismo

"No lo tengo decidido. Tengo contrato con el Arkea hasta el otro año y busco estar en el ciclismo profesional por más años y al más alto nivel. El día que el cuerpo no me dé más decidiré retirarme, pero todavía tengo gasolina y ganas para seguir luchando y ganando carreras.

Futuro en el Arkéa-Samsic



"Tengo algunas propuestas. Ahora tengo contrato el otro año y terminando el otro año veremos cuál es la mejor decisión"