Presidente de Patriotas advierte a Nacional si alinean a los refuerzos

"Le hice una invitación al presidente Emilio (Gutiérrez) para advertirle de la posible irregularidad en la inscripción y no he obtenido respuesta", le dijo César Guzmán, presidente de Patriotas a El Carrusel. Todo porque Nacional convocó a 4 de sus 6 refuerzos para el juego en Tunja.

Patriotas cree que la inscripción fue irregular y de alinearlos podría demandar el partido. "Espero que no exista la posibilidad de llegar a eso. Ayer manifestaban con gran regocijo el acuerdo con Cortuluá, cosa que aplaudimos y celebramos. Sin embargo, no podemos pasar por alto que la inscripción de los jugadores es irregular ante el reglamento de la Dimayor. En un acto de Fair Play les avisamos", explicó Guzmán.

La razón por la que Guzmán considera que es irregular es la siguiente: "El fallo de la Comisión del Estatuto de la Federación tenía como sanción la prohibición de inscripción de jugadores sin el previo pago a Cortuluá y la ventana de inscripciones vencía el 6 de agosto. Lo que sucede es que en ese artículo 23 del reglamento existe la posibilidad de que 8 días después puedan actuar los jugadores que tienen dificultades con la documentación de la transferencia. De manera equivocada le dieron la poiibilidad de inscribir jugadores fuera de ese tiempo en algo que no tiene nada que ver".

Además, el presidente de Patriotas agregó: "El hecho de que hayan sido inscritos no quiere decir que están regularmente inscritos. El jugador puede estar inscrito, lo que es irregular es la manera como está inscrito. Había una orden de la comisión de impedir la inscripción de jugadores hasta que realizara el pago y eso fue el 12 o el 13 de agosto cuando ya estaba cerrada la ventana de inscripción".

También Guzmán no vio con buenos ojos como la Dimayor criticó a Nacional por ir a la justicia ordinaria para hacer respetar las decisiones, pero ahora lo dejan inscribir. "Estamos pidiendo que se respeten nuestras decisiones, pero no estamos acatando nuestras decidiones. No es por fastidiar, no es por absolutamente nada que tenga que ver en contra de Atlético Nacional, es para preservar nuestra institucionalidad".

El presidente de Patriotas dejó entrever que Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, le comunicó que estaba sorprendido con el tema y que todo se había hecho por conveniencia para todos por todo lo que ha pasado con Atlético Nacional. Para la Dimayor los jugadores si están bien inscritos.