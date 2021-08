Carlos Ramírez en Tokio, el secreto que guardó y la intoxicación que sufrió

"Desde los 18 años cuando quedé campeón mundial, tomé la decisión con mis padres de dedicarme 4 años a luchar por estar en Río y ahí me enfoqué al deporte", dijo Carlos Ramírez en charla con el Carrusel Caracol. El antioqueño ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Antes de viajar, Ramírez sufrió una grave lesión de su rodilla en una competencia en Estados Unidos: "llevaba unas 3 semanas muy duras por lo que tuve la caída antes de llegar a Tokio. Había una relación en el grupo de ayudarnos mutuamente. Entrenamos muy bien y juiciosos, yo estuve unas semanas sin entrenar y viéndolos solo a ellos (Mariana y Vincent)".

Sobre lo que es vivir unos Juegos Olímpicos dijo el bicicrosista: "fueron momentos tensionantes, como he dicho varias veces eso es una guerra ahí adentro porque todos quieren estar en la final. Estar en una olimpiada es difícil, muchos quisieran estar viviendo esa experiencia. Es un sueño hecho realidad. Todos los colombianos que estábamos allá fuimos a darla toda, a luchar por la camisa que estamos orgullosos de llevarla. No siempre se puede ganar la medalla".

Le puede interesar

Carlos Ramírez guardó el secreto de la lesión muy bien. Se sabía de una caída, pero no que era tan grave y terminó la competencia en Tokio con la rodilla inflamada. "Creo que guardamos muy bien el secreto". Aparte de vivir ese difícil momento, el paisa se intoxicó en Tokio y por eso tomó una decisión: "comía arroz, pollo y salmón de desayuno almuerzo y comida". Ramírez iba a la fija por el miedo de no volver a intoxicarse.

"Si los Olímpicos hubieran sido el año pasado también llegaba con muy buena preparación, había quedado segundo en la Copa Mundo de Australia, me sentía bien y me sentía saliendo duro. Yo llevo un proceso en el que he mejorado mucho la salida que como ustedes saben es en lo que sufro y en lo que trabajado durísimo. Siempre lo he hecho de atrás hacía adelante y me ha ido bien, pero esa pista era muy difícil para ir de atras a adelante".