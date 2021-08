“Nacional tendrá público este fin de semana y nosotros no. Es una injusticia”

Andrés Llinás, defensor central de Millonarios y uno de los convocados por Reinaldo Rueda al morfociclo de trabajos de la Selección Colombia, dialogó con El Alargue de Caracol Radio. El bogotano se refirió a su convocatoria, al clásico ante Santa Fe y a las sanciones de la Alcaldía, las cuales calificó de "injustas".

"Yo creo que uno todos los días se está entrenando para ese llamado, uno siempre tiene ese sueño y ese anhelo y hoy está más cerca que nunca, claro que uno se ilusiona con eso", comentó Llinás respecto a la posibilidad de estar en la lista para el duelo ante Bolivia en La Paz por las Eliminatorias.

Sobre su llamado, junto a Andrés Román, Stiven Vega y Fernando Uribe, añadió: "es un sueño compartir esos momentos con estos compañeros que uno los considera amigos, eso hace más importante y más valiosa esta experiencia".

Y de las palabras del DT Alberto Gamero tras su llamado, apuntó: "él molesta, pero está muy contento por nosotros, dice que es una oportunidad única, que uno debe aprovechar esos momentos de la vida".

Entretanto, de la derrota sufrida entre semana frente a Alianza Petrolera, comentó: "nosotros nunca queremos perder, también sabemos que en algún momentos nos iba a llegar la derrota y sabemos que si vamos a perder era como lo hicimos, proponiendo, Millonarios tuvo para empatar. También toca felicitar a Alianza que hizo un gran partido, aún queda la vuelta y estamos seguros que podemos darle vuelta".

Del juego de este sábado ante Santa Fe, Llinás comentó que no importa la realidad en la tabla de ambos equipos, dado que estos son partidos aparte siempre. "Los clásicos son partidos totalmente aparte, no importa quién está arriba y quién esté abajo, quién esté bien y quién esté mal, son partidos que se juegan diferente, entonces digamos que en los clásicos eso nunca va a pesar".

Finalmente, sobre la posibilidad de no poder contar con los hinchas azules para el clásico, el defensa de 24 años lo calificó de "injusto". "Todos quedamos impresionados con las imágenes que vimos, sabíamos que se iban a venir sanciones pero nunca pensamos que las sanciones fueran para Millonarios".

"Un equipo que no tiene nada que ver en lo que pasó; si no estoy mal creo que Nacional va a tener público este fin de semana en el estadio y nosotros, que no tenemos nada que ver, no vamos a tener. Sentimos que es una gran injusticia. Duele lo que está pasando y duele ver lo que pasó en el estadio, la idea es que la gente vuelva a ver fútbol, a distrarerse y ser feliz en el estadio", concluyó.