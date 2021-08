Alcalde Pumarejo confirma que próximos partidos de Colombia tendrán hinchas

Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla se refirió a los próximos juegos de la Selección Colombia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por las próximas fechas de las Eliminatorias camino al Mundial de Qatar 2022. En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el máximo mandatario de la ciudad confirmó la presencia de los aficionados.

"Vamos a tener público, en el momento en el cual nos encontramos podemos estar tranquilos que eso suceda, la vacunación es fundamental. Lo importante es que nos sigamos vacunando para que podamos incrementar el aforo en los estadios", comentó Pumarejo.

El Alcalde confirma en que el aforo del escenario deportivo pueda incrementarse según vayan aumentando los vacunados y disminuyendo las cifras de contagiados. "El aforo está autorizado hasta el 50%, pero seguiremos monitorizando para ver si paulatinamente podemos incremetarlo".

Entretanto, sobre la posibilidad de exigir el carné de vacunación para los asistentes al escenario deportivo, Pumarejo dijo que no contemplan esta idea por el momento. "En este momento no lo estamos contemplando así, pero no lo descarto para algunos partidos en una fecha futura".

El próximo juego de Colombia como local en las Eliminatorias sería ante Chile en octubre.