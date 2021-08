Harold Preciado: "Irme a China me alejó mucho de la Selección"

El delantero del Deportivo Cali, Harold Preciado, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre su regreso al equipo 'azucarero', la actualidad del club y su llamado a integrar el morfociclo de la Selección Colombia que se realizará en Bogotá desde el 9 al 12 de agosto.

Preciado de 27 años, volvió a marcar gol con su equipo ante el Atlético Bucaramanga en la fecha 3 de la Liga Colombiana, luego de su paso por el Shenzhen del fútbol chino.

"Muy feliz de volver a marcar con el equipo de mis amores. En la primera fecha no pude, en la segunda tampoco y esta vez se dio, eso llena más de confianza. El equipo aunque en el último partido no tuvimos un buen compromiso, está fuerte mentalmente y ya preparándonos para lo que se viene, dijo.

Como se mencionó, el delantero del Cali hará parte del trabajo liderado por el seleccionador de Colombia Reinaldo Rueda en Bogotá de cara a las próximas fechas FIFA. La oportunidad de integrar el combinado nacional nunca estuvo tan cerca luego de su paso por China, donde duró más de tres años.

"Irme a China me alejó mucho de la Selección. Sabía que si me iba a China era imposible que me llamaran, pero siempre estuve tranquilo, sabía que en cualquier momento iba a estar en un liga más competitiva para poder integrar la selección", expresó.

Por último, se refirió a lo que le falta al Deportivo Cali para terminar de engranar en la Liga Colombiana.

"Me parece un excelente entrenador (Alfredo Arias). Nos entrenamos bien, no se nos dio el resultado del último compromiso, pero poco a poco vamos a ir mejorando. Con Michael (Ortega) nos vamos entendiendo mejor y yo con el grupo también, no tuve la oportunidad de antes jugar con algunos, me estoy conociendo con el grupo y espero acoplarme muy bien", finalizó.