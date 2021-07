"La vacuna debe ser para toda la comunidad educativa": presidente ADE

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caraco Radio, Raúl Vásquez Arias, presidente de ADE, aseguró que siguen esperando que la secretaria de educación los atienda y atienda sus requerimientos.

Según Vásquez, en la Secretaría de Educación siguen 13 profesores a la espera de que atiendan sus solicitudes.

"Estamos esperando a que la secretaria de educación nos atienda para esta solicitud de esta situación de la presencialidad, debemos revisar las condiciones, estamos preocupados y queremos un diálogo", aseguró

Vásquez argumentó que ya hay varios contagios dentro de la comunidad educativa, además, que aunque los profesores estén vacunados, todavía los guardias de seguridad, personal de aseo, alumnos y padres no lo están.

"No sabemos cuántos han ido a trabajar porque no todos los colegios tienen la condiciones. Los profesores fueron porque están amenazados, no dejamos trabajar estos 15 meses y tampoco no es que no queramos trabajar pero necesitamos garantías para evitar contagios"; dijo.

Así mismo, insistió en que muchas de las soluciones que les han dado para la infraestructura no sirven: "Ejemplo en Usme dijeron que la ventilación era quitar las ventanas en ese frío, eso no se puede. Llevaron baños portátiles que no los conectaron. Los tapabocas no son los adecuados", dijo.

Reiteró en que la vacuna debería ser para toda la comunidad educativa.