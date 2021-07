Docentes se toman instalaciones de la Secretaría de Educación en Bogotá /

Por lo menos 30 profesores de la Asociación Distrital de Educadores (ADE), entraron por la fuerza y se tomaron el primer piso de la Secretaría de Educación en Bogotá. Los maestros exigen una reunión con la secretaria de Educación, Edna Bonilla, para que les brinde una respuesta por supuestos casos positivos de COVID -19 dentro de la comunidad educativa.

“Hacemos esta toma pacífica porque la señora Secretaria no quiere no quiere atender a nuestra Junta Directiva, exigimos que responda por todos esos casos de contagio de la comunidad educativa, más de 100 instituciones han reportado contagios, no nos quieren atender y acá están poniendo en riesgo la salud del magisterio, de estudiantes y de padres de familia”, manifestó Raúl Velásquez, presidente de la Asociación Distrital de Educadores.

La sede de la Secretaría de Educación permanece acordonada por la Policía mientras los docentes cerraron con cadenas y candado el primer piso. Desde el Distrito, por su parte, manifestaron que están preparando un comunicado sobre lo que sucede en este edificio.