Tras la llegada de Castillo a la presidencia, ¿qué le espera al Perú?

En Hora20 nos trasladamos hasta el Perú para analizar la llegada de Pedro Castillo a la presidencia. Se debatió sobre lo que dijo este mediodía en el discurso de posesión; sobre su plan de gobierno y los imposibles de cumplir. También duna mirada a sus principales retos; a las divisiones políticas, y a la tarea de unir a un país fragmentado por la política. Por último, un análisis el impacto de Castillo en Colombia, en las relaciones diplomáticas, así como un nuevo bloque de presidentes de izquierda que se vuelve a conformar en la región.

Con su tradicional sombrero de palma a las 12:05 del mediodía tomó posesión como presidente de la República del Perú, Pedro Castillo, el hasta hace poco reconocido profesor de escuela, un hombre de la ruralidad y que lideró la huelga de los profesores en 2017. Este miércoles, en pleno día del bicentenario de la independencia del Perú, y después de una espera de 43 días para confirmar su victoria, se abre un nuevo capítulo en la historia política del Perú, un capítulo que espera traer estabilidad, pues al menos desde 1985 todos los presidentes de este país han estado envueltos en escándalos de corrupción y ha tenido lugar cuatro sucesiones constitucionales.

Con la llegada de Castillo, se mueve una parte el establecimiento peruano, así como las relaciones entre la capital política de la nación y el resto de las regiones, pues tanto la nueva figura presidencial, como el partido Perú Libre tiene un origen en las regiones, en el centro del país. Este mediodía con su discurso, parte de esa narrativa quedó clara. Pues el inicio estuvo marcado como una reivindicación a los pueblos originarios y una crítica al proceso de colonización, destacó que va a gobernar por el pueblo y para el pueblo; construyendo desde abajo y prometiendo que no defraudará a las clases que llega a representar, pero sobre todo dando un parte de tranquilidad al resaltar que no llegará a “estatizar” la economía. De otro lado, el discurso estuvo centrado en reivindicar sus banderas de campaña: salud gratuita; vacunar al 70% de la población al finalizar el 2021; la creación de 1 millón de puestos de trabajo; así como la política de rentabilidad social en los proyectos a futuro, pero sobre todo causó curiosidad que el palacio de gobierno, la Casa de Pizarro, será ahora la sede del “Ministerio de las culturas” y enfocó buena parte de su intervención en sus intenciones por reformar la constitución, pues le dijo a los peruanos que el país no podría seguir prisionero de la constitución de 1993.

Lo que dicen los panelistas

Diana Seminario, analista, exeditora política de El Comercio y máster en comunicación política, destacó que durante el discurso de posesión Castillo dio un parte de tranquilidad sobre sus nulas intenciones de estatizar y los avances que busca tener en materia de salud, pero resalta que todo quedó tirado por la borda cuando en la última página del discurso, el nuevo presidente hace alusión a la necesidad de una nueva constitución. En cuanto a aspectos como el de la corrupción, planteó que Castillo la tiene difícil en deslindarse de los escándalos en los que está involucrado el jefe del partido por el cual fue elegido presidente.

Por último, dijo que Perú es un bastión que se quería conquistar por la izquierda radical y cree que finalmente está siendo conquistado y acompañado por el sueño de la nueva constitución.

Para Clara Elvira Ospina, periodista colombiana radicada desde hace varios años en Perú, Pedro Castillo llega con una propuesta muy ambiciosa y con un discurso claramente de corte populista, pero en el que al tiempo busca dar un parte de tranquilidad. “Los presidentes hacen campaña con poesía y gobiernan con narrativa”, y dice que tocará esperar el inicio del gobierno para que el propio Castillo empiece a ajustar sus expectativas.

De otro lado, comentó que hay una guerra de partidos políticos para ver quién es más duro con Castillo y quién toma la bandera de la oposición. Además, advierte que el nuevo presidente no la tendrá fácil al no contar con experiencia ni con un equipo de ministros que todavía no ha podido juramentar.

Fernando Cepeda, diplomático, exembajador ante Naciones Unidas y ante la OEA, destacó que la pandemia al representar una debacle económica ya de entrada es el gran reto que tiene Pedro Castillo al llegar a la presidencia. De otro lado, recuerda el papel que tuvo el milagro económico peruano de cara a las posiciones que a tomado Castillo en sectores como la minería y por eso, recuerda que su lema es “este es un país rico donde somos pobres, entonces él dice yo represento a los pobres”.

Recordó que en Perú hay un régimen semiparlamentario o semipresidencial porque ellos han dio minando la tradición en materia presidencial y se ha dado la figura de que el presidente no importa.

Julio Schiappa, consultor político, periodista y asesor de campañas presidenciales, resaltó que Castillo viene de estar en un movimiento de regeneración sindical, con base en los Andes y recuerda que el estilo de su trabajo es la consulta con las personas, una forma fácil de llegar a los ciudadanos.

En cuanto a los consensos populares, afirmó que gracias a esa dinámica los radicalismos están siendo neutralizados, pero señala que eso no deja de lado la profunda crisis en la que se encuentra la derecha peruana.

José Carlos Requena, exeditor político de El Comercio, advirtió que si bien es importante el tono que tenga la oposición a la hora de tener gobernabilidad y relación con el congreso, comenta que también depende del tono que Castillo les imprima a esas relaciones. “Si decide gobernar con retorica radical u honrando una de las partes, se olvida de los votos prestados de la segunda vuelta; ellos también tienen expectativa”, concluyó.