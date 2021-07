Córdoba: "Estuve 6 años en Alemania y el llamado a Selección no se dio"

El futbolista colombiano Jhon Córdoba recientemente cambió de club en Europa, pasó del Hertha Berlín de Alemania al Krasnodar de la Premier League de Rusia. El delantero, habló con El VBar de Caracol Radio y explicó por qué tomó esa decisión de pasar de una de las mejores ligas del viejo continente a una de menor figuración.

Aunque en el mundo del fútbol se podría tomar como un retroceso, la familia está primero, y esa fue una de las principales razones por las cuales Córdoba se mudó de país en busca de nuevos objetivos.

"Fue una decisión en conjunto. En los clubes donde he estado he tratado de hacerlo de la mejor manera, en Alemania tuve una adaptación muy buena. Pero se me presentó esta posibilidad, es un club que tiene aspiraciones grandes, normalmente aspira a competiciones europeas. También las condiciones que se me presentaron para mí y para mi familia fueron muy buenas y al final se tomó", dijo.

Respecto a su no llamado a la Selección Colombia para disputar la doble fecha eliminatoria y la Copa América, el delantero de 28 años comentó: "Yo en Alemania jugaba siempre, la temporada anterior poco por la lesión, pero siempre estuve en el radar; después la convocatoria no llegó como la esperaba pero acá he venido a seguir siendo protagonista y a esperar ese llamado. Aún no he tenido contacto con nadie de la Selección y espero que llegue, si no, sigo trabajando en mi equipo como lo he hecho en los anteriores"

Córdoba profundizó en la lesión que lo dejó por fuera de la convocatoria: "El tema mío fue de la lesión, por eso no tuve la oportunidad. Fue mucho antes que me lesioné el tobillo, al lesionarme y no estar disponible, le dieron la oportunidad a otras personas"

El jugador chocoano se volvió a referir a la decisión, haciendo énfasis en su familia: "A veces hay que tomar decisiones. Duré 6 años en Alemania y el llamado no llegó. La decisión también la tomé pensando mucho en mi familia y en el proyecto que me estaban proponiendo, es un gran club, representativo en Rusia y estoy contento por haber tomado la decisión"

Finalmente, se refirió a la manera en que la ciudad de Krasnodar lo ha acogido: "La ciudad, he venido al sur del país, es la ciudad más caliente de todo Rusia, no hace tanto frío como en las otras. He tenido un buen recibimiento, me siento a gusto. Tengo 5-6 días de estar acá, eso hace que las cosas sean diferentes, estoy muy motivado"