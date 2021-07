Déinner Quiñones: "Demostré que puedo jugar de 10 también"

Déinner Quiñones llegó al América con pedido explícito de Juan Carlos Osorio y, por ahora, el fichaje está teniendo el fruto que se esperaba. El jugador ha sido pieza clave en el equipo que se mantiene líder de la Liga Colombiana con dos victorias.

En los dos juegos que van de la Liga Colombiana, Déinner Quiñones ha logrado ser el jugador del partido en ambos, más con la posición en la que Juan Carlos Osorio lo ha estado probando.

"He jugado por el interior, pero poco, la instrucción era manejar el partido y sus tiempos con el control de la pelota. Finalmente nos funcionó y demuestra que si puedo jugar de 10 también", dijo.

El volante se refirió a la eliminación de América en los octavos de final de la Copa Sudamericana, llave donde no pudo jugar por la imposibilidad del equipo de inscribir nuevos jugadores.

"A mi me desmotivó bastante no estar en copa internacional, pero al final se dio así y no nos queda otra que seguir y buscar el título de la Liga y la clasificación a Libertadores", aseguró.

Quiñones destacó su alegría de estar jugando en un equipo donde siempre soñó, a la vez que celebró el trabajo que está haciendo Juan Carlos Osorio.

"Desde pequeño empecé a jugar en América y por eso siempre me ha gustado el equipo. Conozco bien la metodología del profe Osorio, lo conozco de antes y esta vez me relaciono mejor con él", comentó.