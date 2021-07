Intendente de Policía habría abusado de dos auxiliares en Soacha

Hay una denuncia muy grave de abuso sexual por parte de un uniformado de la Policía en Soacha. Dos jóvenes auxiliares advirtieron que fueron obligadas a sostener prácticas sexuales dentro de la Policía por parte de un superior.

El caso es contra el intendente de la Policía, Walter Javier Martínez Melo, quien trabaja en el Comando de Policía de Soacha. Se le señala de presuntamente haber abusado sexualmente de al menos dos mujeres auxiliares bachilleres, quienes ya pusieron esto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

En 6AM Hoy por Hoy habló la madre de una de ellas y comentó que desde hace dos meses su hija fue víctima de acoso, prometiéndole ascensos y promociones, y al no ceder, el caso termina en abuso sexual.

"Se rompió el canal de comunicación con mi hija, ella casi no habla, no dormía, no comía, anda de mal genio, prácticamente no se le puede decir nada. Ella se siente señalada. En este momento está incapacitada por nueve días"; señaló.

Como respuesta a esto, la Policía de Cundinamarca manifestó que el uniformado involucrado se encuentra plenamente identificado y fue separado de su cargo, de igual manera, se adelantan las investigaciones disciplinarias y penales del caso. Además rechazaron de forma categórica cualquier conducto que se aparte de los lineamientos institucionales.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación a través del Cuerpo Técnico Investigación y en aras de la transparencia, adelanta la investigación judicial para esclarecer los hechos.

