La trágica lucha legal de dos exesposos por la custodia de sus dos hijos

Maria Paula Azcuenega es la exesposa de Mariano Díaz, quien publicó una carta a sus dos hijos en la que menciona que una jueza le dio la custodia a esta mujer que habló en 6AM sobre la lucha jurídica que tienen por los dos niños.

Mis hijos y yo estamos siendo víctimas de alienación pariental, está buscando acabar con nuestro vínculo. No sabemos dónde están los niños, si están en Colombia o fueron sacados ilegalmente. Hay 13 operativos del ICFB en el país, pero han sido fallidos por no encontrarlos. Pensamos que se pueden estar yendo del país porque en 2019 radicó la demanda cuando tenía la custodia, que ya no la tiene, para sacarlos del país. Ahí mostró la intención de irse con ellos", contó.

Y agregó: "Mis hijos llevan 4 meses escondidos, ocultos, retenidos, por su padre y su núcleo familiar. Los niños tienen 11 y 9 años. He tenido que recurrir a psicólogos expertos de trauma, es un duelo que no se logra hacer, me asesinaron los hijos en vida, es una situación muy difícil. A mí nadie me sostiene, tengo que seguir trabajando. Se puede asimilar a una desaparición forzada, a un secuestro".

También contó que ella creció con una familia separada, pero sin problemas, algo que quiere para sus hijos.

"Vengo de una familia de padres separados, tuve el legado de ellos de construir una relación de compañeros de crianza. No me vi divida en fechas especiales o hablar mal del uno o del otro. Quiero que se me reconozca como mamá, no solo por el vientre, soy una madre que sufre y ama a sus niños, estoy dispuesta a construir porque eso haría que ellos sean felices", dijo.

¿Qué piensan los hijos?

"Ellos han interiorizado un discurso falso, por culpa del papá. A través del control psicológico, ellos ahorita podrían creer que no me quieren y que no quieren tener nada que ver conmigo, pero las terapias es que hay que cambiar la custodia y se enfrenten a la mamá que olvidaron y rescribir esas memorias. Hay que cambiar el vínculo, esto tiene que parar, se necesita pasar la mayor cantidad de tiempo para que sepan reconocerme como la madre que soy", contó.