El Pulso del Fútbol, 23 de julio de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la liga colombiana y algunos asuntos que no se han profundizado. César dijo: “Tres estadios tendrán publico este fin de semana en la liga colombiana, y el primero de agosto el estadio del Once Caldas se les sumará. No entiendo por qué en Bogotá hay conciertos, se puede hacer rumba, pero no se pueden tener 3 mil personas en un estadio al que le caben 35 mil”. Sobre el tema Óscar agregó: “Es moda el fracaso de los equipos colombianos en las copas internacionales, solo tenemos títulos en la Copa Libertadores con Nacional en 1989 y 2016, además de Once Caldas en el 2004. Y en la Sudamericana uno con Santa Fe en el año 2015”.

