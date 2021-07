Santos Borré: "Llegué a un club ideal para seguir creciendo"

Rafael Santos Borré, nuevo delantero del Eintracht Frankfurt, cumplió con la rueda de prensa de presentación en su nuevo equipo. El delantero barranquillero expresó su alegría por la llegada a la Bundesliga y habló de los consejos que recibió de James Rodríguez y John Córdoba.

“La calidad humana que me demostraron hizo que fichara por este club. Desde el primer momento mostraron mucho interés por mí. Me gusta encontrarme con compañeros de distintas nacionalidades. Desde que llegué me recibieron muy bien, siempre con una sonrisa”, manifestó sobre su llegada al club.

Sobre los consejos recibidos de parte de sus compatriotas con pasado en el fútbol alemán, confesó: "tanto con James como con John estuvimos en contacto, ellos me mostraron lo que me iba a encontrar en la Bundesliga. Me dijeron que era una Liga muy fuerte, muy competitiva, que me iba a servir mucho a mí para seguir creciendo en mi carrera".

"Acabo de llegar a un club ideal para eso, el Eintracht en las últimas temporadas ha venido compitiendo al más alto nivel", añadió al respecto.

Sobre su salida de River Plate, dijo: “Fue una decisión difícil dejar River y dejar Argentina. A mi familia le costó mucho salir de la zona de confort, pero sabían la importancia que esto significaba para mí”.

Borré retorna al fútbol europeo tras lo que fue su paso por el Villarreal de España en la temporada 2016/2017.