La razón por la que Borré eligió Alemania: "Siempre estuvieron interesados"

Rafael Santos Borré estuvo en diálogo con El Alargue y habló sobre su actualidad: "la Copa América para mí y para varios jugadores era algo importante, porque queríamos tener esa experiencia de competir a nivel internacional". En pleno torneo se confirmó su vinculación al Eintracht Frankfurt: "ya tenemos todo organizado para ir a Alemania, estamos corriendo un poco con la visa de trabajo. El miércoles viajamos y nos presentamos al nuevo club".

El barranquillero llegó como agente libre, aunque por intención propia le dejó cerca de un millón de euros al club. "Lo que viví con River fue un cariño mutuo, fue algo que marcó mi carrera. Me sentí como un canterano más, estoy muy agradecido. La mejor forma de irme era dejando las puertas abiertas", contó Santos Borré.

Precisamente por estar libre era muy pretendido y eligió a las 'águilas' de Alemania: "Gracias a Dios tuve varias ofertas y proyectos muy lindos me aparecieron, pero la mayoría de los proyectos eran por parte de un director deportivo o por parte de algún representante. En el caso del Frankfurt fue un proyecto por parte de los directivos, por parte del presidente, por parte del cuerpo técnico, estuvieron interesados siempre desde el primer momento".

Para el delantero será su segunda experiencia en Europa luego de que lo fichara el Atlético de Madrid y lo cediera al Villarreal en 2016-2017: "En mi primer momento en Europa llegué siendo un niño que le faltaban muchísimas cosas, fue un paso duro de dar. Me faltaban muchas cosas por vivir y hubiera sido lindo que un entrenador me marcara el camino. El llegar a River me dio esa madurez".

Sin haber llegado a Alemania el colombiano ya se ha estado preparando: "apenas fiché con el club pedí partidos de la temporada pasada y ver lo que venía haciendo el entrenador con el Wolfsburgo...voy primero aprendiendo inglés y luego poco a poco con el alemán".

Sobre la Selección Colombia opinó Santos Borré: "Tenemos una gran selección, tenemos un equipazo. Por diferentes razones no se me había dado la oportunidad de estar en otros momentos en el cual siento que había estado bien, pero bueno seguí trabajando para que se me diera y traté de aprovecharlo porque sentía que podía aportarle cosas importantes a mi selección".