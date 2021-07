Más de 500 personas fueron capturadas por movilizaciones en Cuba: HRW

En entrevista con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el director de Human Rights Watch, HRW, para Las Américas, afirmó que en 60 años del régimen cubano no se veía una movilización tan multitudinaria.

Afirma que el pueblo cubano busca mejores condiciones como consecuencia de la mala economía por la pandemia, ya que gran parte del dinero que le entra a la isla es por el turismo y este sector está detenido.

Se espera, según Vivanco, que la inflación de la economía sería de un 400 porciento, por lo que los cubanos piden mejores condiciones sociales y económicas.

El director de HRW afirma que la movilización no hubiera sido posible sin el manejo de los ciudadanos de las redes sociales.

Por lo anterior, afirmó que el régimen cubano tuvo que intervenir y cortar el internet para que no se usaran las redes sociales.

"El corte de internet (redes sociales) y el uso de la Fuerza Pública son las principales armas del régimen contra las marchas en el país", afirmó Vivanco y añadió "No sabemos cuánto tiempo va a durar esto, porque la maquinaria represiva de Cuba es muy efectiva".

Vivanco afirmó que el régimen cubano tiene acuerdos con las grandes plataformas de redes sociales, con los que se permite el uso de estas en la isla.

Por último, el director afirmó que tienen al interior de la isla varios colaboradores y organizaciones que los mantienen al tanto de lo que sucede en la isla para saber y cruzar datos de las manifestaciones en Cuba.

Las informaciones que ha conseguido HRW es que las autoridades cubanas han arrestado a mas de 500 personas en las movilizaciones. A pesar de esto no hay un registro consolidado, por lo cual se habla de desapariciones, pero Vivanco cree que no hay desaparecidos, porque a diferencia de Colombia, no es el modo de operar del régimen cubano.