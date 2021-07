Germán tenía un amor profundo y sincero hacia Colombia: Gustavo Castro

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy, el hermano de Germán Castro Caycedo, Gustavo Castro Caycedo habló sobre el legado del crónista.

"La familia apenas está confrontando la realidad. Estamos en lo que no se cree y lo que estamos sintiendo. Hubo una bondad en su mirada que era todo lo que podía comunicarse, tenía un gran amor con su esposa, quien lo respaldó durant toda su carrera.", dijo Gustavo.

Destacó que el escritor era una persona muy amorosa y que tenía 3 ángulos, como hermano mayor ejemplar, como una persona que quería lo mejor para Colombia y cómo el mejor cronista que ha tenido el país.

Lea también:



"El amor era una expresión sobre lo que quería para Colombia, sobre la paz que quería para el país, era un amor profundo, sincero", dijo.

El legado que le dejó al periodismo, según Gustavo, es la sinceridad y la capacidad de denuncia para no callar lo que muchos callan, luchar por una mejor condición para los seres humanos: "El era muy crítica con el periodismo, lo decía públicamente".

"Lo que muchos no conocieron es que era un hombre generoso, con su familia, amigos y con quienes no conocía. Tenía una sensibilidad y una bondad que no he visto en nadie", finalizó