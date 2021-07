El Pulso del Fútbol, 12 de julio de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los títulos de Argentina e Italia en la Copa América y la Eurocopa. César dijo: “Argentina e Italia, campeones continentales, en dos finales que no estuvieron a la altura. La final de Copa América mostró a una Argentina corajuda e Italia ganó bien la Euro”. Sobre el tema Óscar agregó: “No me gustó el titulo de Argentina, por la cantidad de patadas que les pegaron a los jugadores de Brasil. Inglaterra se echó atrás después del gol y por eso perdió”.

