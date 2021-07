“No me gustó lo que hizo Martínez, en la victoria hay que ser caballero"

El portero de La Equidad, Cristian Bonilla, opinó en El VBar de Caracol Radio sobre la polémica que se desató en el país luego de la definición por penales entre Argentina y Colombia, donde el portero Emiliano Martínez desconcentró a los pateadores cafeteros y celebró un penal atajado con un gesto obsceno.

Bonilla, quien también ha tenido experiencias en cobros de penales, afirmó que él en esas situaciones suele ser respetuoso, afirmando que lo hecho por Martínez fue "ofensivo".

"Yo siempre trato de ser respetuoso con el rival, si se da una charla es más amistosa, pero el arquero fue un poco ofensivo. Son cosas que no pueden desenfocar a la hora de cobrar penales. Está bien que uno diga 'te conozco', pero ir a la ofensa y a la forma de la celebración, fue bochornoso y opacó un buen triunfo de Argentina", dijo,

Asimismo, destacó que Colombia no tuvo la fortuna de cambiar el lado del cobro luego de la tanda con Uruguay.

"Uno en esas fases tiene que ser muy consiente, muy precavido en lo que hace, es un factor anímico todo lo que pasa. Como arquero uno trata de estudiar al máximo y el argentino lo hizo muy bien. Nosotros no tuvimos la fortuna de cambiar los cobros. Se hizo una excelente Copa América."

Bonilla, agregó que él en esas situaciones trata de ser más callado: "Yo trato de estar muy callado, de pronto le digo algo cuando acomoda el balón; yo ya lo he estudiado y sé a dónde podría ir al balón, depende del minuto también, yo me considero muy respetuoso, si me dice algo yo trato de no decir nada".

Por último, también resaltó que él trata de jugar con la mente y realizando movimientos con sus brazos o piernas para desconcentrar al rival.

"Con los que me ha tocado, han sido personas muy respetuosas y no me ha tocado. El hablador suele ser el arquero que trata de desestabilizar al jugador. Yo trato de jugar con la mente, levanto la mano, señalo que va a ese palo, me muevo en el arco, trato de indisponerlo de esa manera. De los dos arqueros me quedo con el de Brasil por su condición técnica, a pesar que a Martínez lo enfrenté, no me gustó lo que hizo y en la victoria hay que ser más caballero", finalizó.