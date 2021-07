Hamilton Ricard: "Colombia puede pasar encima de Uruguay"

Hamilton Ricard, exdelantero que militó en la Selección Colombia, pidió, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, un equipo más ofensivo para enfrentar a Uruguay por los cuartos de final de la Copa América. Ricard considera que el combinado nacional tiene los elementos para "pasarle por encima" a su rival.

"El fútbol es goles, el fútbol se gana el que más goles haga. Siempre decimos que no hay mejor defensa que un buen ataque. Colombia tiene que salir a atacar, Colombia tiene los elementos, tiene los jugadores. Con toda seguridad, Colombia puede pasar encima de Uruguay", señaló.

Para Ricard el tema no es de mentalidad, sino de falta de confianza con la Selección. "Estos muchachos vienen de estar peleando títulos, hay que soltarse, a la Selección Colombia, le tienen respeto, conocen el nivel de los jugadores. Hay que dejar de ser timoratos".

Respecto a las declaraciones de Rueda ante las bajas de Juan Guillermo Cuadrado y Matheus Uribe, el chocoano fue enfático. "Está bien que Cuadrado hoy por hoy es el mejor jugador del fútbol colombiano en el exterior, pero no me vas a decir que no podemos reemplazar a Matheus Uribe y no estamos diciendo que Matheus Uribe es un mal jugador, es un excelente jugador".

El exdelantero considera que este "no es el mismo Uruguay de siempre", por lo que Colombia y sus jugadores deben dejar el nerviosismo y asumir más protagonismo.