Freddy León: "No va a volver a haber un Jhon Mario Ramírez en Bogotá"

Raúl Ramírez Gacha y Freddy León, excompañeros y amigos de Jhon Mario Ramírez, recordaron en el Carrusel Caracol la cercanía que tuvieron con el ídolo de Millonarios. Destacaron las aspiraciones que tenía en el campo de la dirigencia técnica y la capacidad para hacer todo lo que se proponía.

Gacha, con la voz entre cortada, se refirió a lo difícil que es para él este duro momento, de tener que despedir a un amigo.

"Triste. No me lo creo y es muy duro. Despedir un amigo. Nosotros con Jhon Mario empezamos desde muy jóvenes y fuimos llegando y llegando y yo sé de la humildad que él tenía, por eso me duele tanto", lamentó.

También recordó alguna anécdota con Jhon Mario Ramírez, en especial una conversación que tuvieron donde le manifestó su deseo de dirigir a Millonarios.

"Yo compartí con él estos tres años, él tenía una ilusión muy grande. Un día hablamos en el fútbol base con Gamero y me dijo 'algún día estaré dirigiendo este equipo y mis excompañeros me van a acompañar en esta ilusión y en este sueño'. Pero se nos fue, partió, pero hay un ángel más en el cielo", dijo.

En cuanto a la personalidad de Jhon Mario, Gacha resaltó la capacidad que tenía por cumplir todo lo que se proponía.

"Él todo lo que se proponía lo hacía, y me decía que teníamos que prepáranos porque 'algún día llegáramos a Millonarios. Hay que seguir preparando a los muchachos de Bogotá, porque el futbol de Bogotá está muy olvidado', y ya cuando estaba cerca de cumplir su sueño, Dios se lo lleva, el anhelo de él era dirigir la profesional, él era el que más nos impulsaba a esto", contó.

Así mismo, otro amigo y excompañero de Jhon Mario Ramírez, lo recordó emotivamente, se trata de Freddy León, quien con la voz entre cortada se refirió a la pérdida de su amigo"

"Me perdonan. Estoy muy triste con la muerte de Jhon Mario, es duro para el futbol bogotano. No lo puede creer, pero es la vida. Tengo los mejores recuerdos de él, desde niños que llegamos a Millonarios, era un gran ser humano, se nos fue un amigo, un gran ser humano", dijo.

Por último, se refirió al talento que tenía Jhon Mario Ramírez, uno de los mejores representantes del fútbol bogotano.

"No va a volver a haber un Jhon Mario Ramírez en Bogotá. Un 10 como él no lo hay en este momento, con esa personalidad y el criterio con el que jugaba. Va a ser difícil que nazca un jugador como Jhon Mario Ramírez", finalizó.