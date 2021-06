Hay rebelión de jóvenes, pero el grito es de un futuro: Juan Carlos Flórez

Este viernes en Hora20 una entrevista para hablar con el historiador, el exconcejal, el recurrente panelista en las noches de debate, Juan Carlos Flórez y conversar sobre su último libro, un ensayo: Los que sobran en el que explora haciendo un viaje por la historia de Rusia, de Roma y de parte de Occidente por qué las generaciones actuales no se hallan en medio de un mar de desigualdades, un capitalismo tardío; un discurso de charlatanes y quizás como él bien lo plantea, en el ocaso de un modelo que ya no responde a las necesidades de todos, de los que sobran. Por lo tanto, se embarca en la búsqueda de la historia para demostrarnos esos casos de quienes sobraron y para advertir aquello que podría ocurrir si no hay un despertar.

En diálogo con la directora del espacio, Diana Calderón, el historiador contó que la idea de escribir un libro partió de una conversación que sostuvo con otra panelista habitual de Hora20, Lariza Pizano. Agregó, que en adelante desarrolló conversaciones con múltiples personas para entender por qué si tenemos una generación global, que tiene acceso a educación y servicios, tiene las puertas cerradas ante un sistema que no responde a sus necesidades.

También hizo referencia sobre el peso que ha tenido los que él llama"la élite María Antonieta", la cual, de espaldas a la ciudadanía, está distanciada, lo que cree puede ser peligroso porque los aleja de ver cómo vive el resto de la población. De otro lado, planteó que es necesario que haya un despertar en cada una de las personas para entender su responsabilidad, ya que plantea que el país todavía puede dar un giro real, si al tiempo hay un sector de la clase dirigente que es consciente que puede darse un cambio.

Algunas frases de la entrevista:

"Siento que Colombia todavía puede dar el giro"

"Las nuevas generaciones tienen una forma similar de percibir el mundo"

"La sensación de los preparados es que las puertas están cerradas"

"Este sistema nos plantea tales desafíos que nos puede terminar quebrando"

"En Colombia todavía hay una potencialidad, creo que estamos ante un umbral"

"El aislamiento de la sociedad desde las élites tiene un peligro inmenso porque se desconoce cómo vive el resto de la sociedad"

"Me preocupa qué pasa cuando a las nuevas generaciones se le cierra el camino"

"Si no hay respuesta a una generación impaciente, viene una dispuesta a cambiarlo como sea"

"Cada ciudadano debe despertar en cuanto a nuestras responsabilidades"