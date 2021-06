Encuentro ante Comisión de la Vedad: ¿cómo continuar con el relato?

La implementación del proceso de paz entre las Farc y el Estado colombiano ha empezado a abrir o a cerrar las heridas que ha dejado esta larga guerra, ayer durante el acto de "Reconocimiento de responsabilidades de secuestro por parte de Farc", organizado por la Comisión de la Verdad y que contó con la asistencia de siete víctimas del secuestro, al tiempo que hicieron presencia siete ex miembros de la antigua guerrilla para que en parte, las víctimas del secuestro contaran el horror que vivieron, contaran los momentos de dolor y de angustia; para que las familias relataran el dolor del secuestro y hasta para que algunos le reclamaran tanto a los exfarc como al sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, mayor prontitud

En el Teatro Libre, escenario del encuentro, retumbaron entre lágrimas las palabras de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt al decir "quería oírlos hablar desde su corazón, no desde la política, este es un encuentro de corazones, este no es un encuentro político, aquí estamos seres humanos, no está el Estado", pues alejado de cualquier ideología, el propósito del encuentro era reconocer el crimen del secuestro y pedir perdón por parte de los captores por lo ocurrido, a su vez, la también exsenadora planteó que sorprende que del otro lado no haya ni una sola lágrima; "necesito ver los ojos aguados de ustedes", afirmó.

Después de cada intervención de los exsecuestrados, continuaba la de un exmiembro de la guerrilla; Rodrigo Londoño, ahora presidente de los Comunes dijo que se presentaron "con la frente inclinada y el corazón en la mano, la decisión sincera de pedir perdón por todas las conductas", aunque en repetidas ocasiones reconocieron los hechos, los lamentaron, se arrepintieron y pidieron perdón, no faltó el discurso de reclamo al gobierno, así como la justificación del proceso de paz, sin mención alguna referente al dolor de las víctimas y con pocas interrupciones de quebranto como si ocurría con constancia, del otro lado del escenario al volver a abrir las heridas de la guerra.

Lo que dicen los panelistas

Paloma Valencia, senadora de la república por el Centro Democrático, resaltó que de este encuentro la estremece el hecho de lo terrible que debe ser tener que estar en frente de sus victimarios que ahora son congresistas. Apunta que le llamó especial atención la intervención de Carlos Antonio Lozada, pues la senadora plantea que los miembros de la otrora guerrilla siguen sin sentir que lo que hicieron no fue lo suficientemente malo, y se explica que esto puede guardar relación con el hecho de que los colombianos creen que hay violencias buenas, sumado a la creencia en el delito político.

Francisco Bernate, abogado penalista, profesor universitario, director de la Hora Judicial UR, recordó que las comisiones de la verdad tienen un sentido importante y que en esta ocasión fue un escenario para los sentimientos y reconstruir el tejido; "fue algo importante sobre uno de los puntos más densos del conflicto". Agregó que para avanzar en la construcción del relato se debe trabajar en lo ocurrido con la despersonalización del otro, pues sostiene que no hay reconocimiento del otro como víctima de un conflicto y que se entiende como un eslabón más en la guerra.

También señaló que, tras el acto en la Comisión, pudo visualizar que el castigo no es la solución al problema, "uno los ve allá y siente que esos 10 años o el tiempo que estén en una cárcel no van a eliminar ese dolor que se causó", concluyó.

Para Rodrigo Pardo, excanciller, exembajador, periodista, fue una sesión muy conmovedora con un discurso cuidadoso, profundo y bien hecho por parte de Ingrid Betancourt, y resaló que los testimonios allí expuestos sirven para ratificar la atrocidad de la guerra, pero al tiempo la necesidad de terminarlo y de que no se repita. De otro lado, comentó que es muy difícil establecer cuál es la mejor fórmula para poner fin a un conflicto. "El olvido puede contribuir más que tener que abordar la realidad y la búsqueda de la verdad; en mi caso, prefiero la verdad y el esclarecimiento de lo ocurrido", afirmó.

Mauricio Albarracín, abogado, filósofo, subdirector de DeJusticia, advirtió que ojalá se puedan tener más escenarios en la Comisión de la Verdad, con testimonios diversos, desde distintos puntos, en el que considera que la palabra es importante, así como el diálogo y el encuentro. Agregó que se ve un aprendizaje en pedir perdón por parte de los exFarc, pero cree que todavía hacen falta otros gestos, como dejar de usar política en ese tipo de escenarios.

Añadió que lo ocurrido en ese escenario debe hacerse con todos los otros crímenes cometidos por esa guerrilla con la participación de los diversos actores del conflicto armado, "uno tiene que ser capaz de crear un proceso de reconciliación, no el proceso perfecto, pero es importante salir adelante y reconstruir una sociedad que ha estado marcada por crímenes terribles", puntualizó.

Durante la segunda parte del programa, Lina Torres, Socia de Movilizatorio y directora de gestión de proyectos y estrategia, explicó los resultados tras el análisis de 2.6 millones de trinos, en el que encontraron que el país no parece estar tan polarizado como se creía. Resaltó que hay temas con mucha división como es el Acuerdo de paz, pero que en otros como el medioambiente la conversación se torna distinta. Explicó que definen la polarización cuando hay dos grupos con opiniones opuestas y que ocupan el 30% de la conversación en Twitter, es decir, que sumado lleguen al 60% y que por lo tanto terminan ocupando el diálogo. De otro lado, aclaró que hay un riesgo de polarización en temas como Venezuela, protesta social y corrupción, pues el nerviosismo y la híper-personalización son una amenaza.