¿Cuál es el rumbo que empieza a tomar el paro nacional tras visita de CIDH?

En Hora 20 un debate para analizar los hechos que se van produciendo durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se habló de la jornada de movilizaciones; de la reforma a la policía anunciada por el gobierno, así como una mirada al informe de Human Rights Watch sobre los abusos durante las manifestaciones y del llamado a una reunión de los promotores del paro.

Desde el pasado lunes cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó al país para adelantar una visita de trabajo y monitoreo, inició un proceso de encuentros con el gobierno, instituciones del Estado, víctimas, manifestantes y organizaciones sociales, con el fin de verificar la situación de derechos humanos en el país durante el marco de las protestas. Durante estos días de visita, se han dado una serie de hechos sobre el rumbo que empieza a tomar la movilización, hechos como la suspensión de la mesa de diálogo entre el Comité del Paro y el gobierno nacional; el anuncio del presidente Duque de una nueva reforma a la Policía; así como una nueva jornada de protestas durante este miércoles con la “toma de las capitales”; un posible cambio de estrategia de los organizadores del paro y por último, un informe de la ONG Human Rights Watch que denuncia violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública.

Durante el día 43 del paro nacional y en el marco de la llamada “toma de Bogotá” se registraron manifestaciones principalmente a las afueras del Hotel Tequendama, lugar donde la CIDH ha estado recogiendo algunos testimonios con víctimas de abusos policiales, jornada en la cual se sintió con menor intensidad que las anteriores, pues en ciudades como Medellín y Bucaramanga hubo menos asistencia de manifestantes en comparación con otras ocasiones. De otro lado, este miércoles el Comité Nacional del Paro a su salida del encuentro con la Comisión, anunciaron un encuentro con el pleno del Comité para analizar la estrategia tras el fracaso de las negociaciones que están suspendidas desde el domingo pasado, cuando el comité se levantó de la mesa argumentando los incumplimientos del gobierno.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Borda, politóloga, columnista, profesora universitaria y directora del podcast Buceando en el Naufragio, resaltó que la versión de la visita de la CIDH no es la más amplia, pues explicó que el sistema tiene visitas de "trabajo" y la de “in loco”; “en este caso tuvimos la primera y eso no trae como resultado un informe completo sobre la situación en DDHH, es más bien un comunicado con recomendaciones”. Agregó que la Comisión no solo monitorea situación en derechos humanos, también puede llegar a calmar tensiones y puede invitar al diálogo.

De otro lado, frente al futuro del paro, señaló que los organizadores saben y reconocen que extenderlo por más tiempo constituye un desgaste para ellos y las reivindicaciones, “pero si eso significa que el gobierno salió ganando esta partida, creo que no es así”, afirmó.

Gabriel Vallejo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, recordó que en comunicado anterior de la CIDH hubo cierta parcialidad porque consideró no había equilibrio en la información, “abusos policiales son graves, pero no es menos grave la violencia por los bloqueos”, pues agregó que es importante la visita, pero que es necesario que se escuche a diferentes actores, pues cree no es solo para verificar la posible violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado.

Frente al futuro de las manifestaciones, comentó que el Comité del Paro perdió el control de lo que estaba ocurriendo en el país, “creo que el Comité ha cometido errores políticos gigantescos y creo que se dieron cuenta que no tenía sentido la radicalización de la protesta”, concluyó.

Para Lariza Pizano, politóloga, periodista y analista, en tal agitación se percibe que se puede sobredimensionar el comunicado que resulte de la visita de la Comisión, pues cree que es importante que tengamos este ente independiente que arme un rompecabezas y que ejerza como una válvula de escape ante la presión que hay en el país por la radicalización política.

Advirtió que la eventual decisión de levantar el paro puede tener relación con un mínimo de conciencia que estaría relacionado con la reunión con la CIDH; también lo que dicen las encuestas y la coyuntura de la pandemia. Aunque comentó que levantar el paro no quiere decir que se aplaque la protesta social, “es un momento para ver con claridad qué tanta representatividad e influencia tiene el Comité del Paro”.

Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario y columnista, planteó que, en temas de derechos humanos, este ha sido un país abierto. “Hemos tenido varias comisiones y misiones y me parece que el Estado colombiano ha sido abierto a estas figuras del derecho internacional”, pues agrega que es correcto y genera tranquilidad y garantías el hecho de que se recojan voces autorizadas desde la sociedad civil en casos de violación de derechos humanos.

Por último, dijo que en adelante la palabra clave va a ser el “escepticismo”, pues sostiene que la gente sigue siendo escéptica de las instituciones y del gobierno.