Comesaña: "No creo que en las declaraciones de James haya mala intención"

Julio Comesaña, director técnico colombo-uruguayo, se refirió, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, a la polémica tras el comunicado de James Rodríguez, luego de ser desconvocado de la Selección Colombia. Para el estratega "no hubo mala intención" del volante, pero sí debe tener una conversación con el técnico Reinaldo Rueda.

"Yo pienso que eso no es revelarse, yo quisiera pensar, lo digo con todo cariño porque yo estuve con James cuando estaba Leonel (Álvarez), yo no quiero pensar que en las declaraciones de James haya mala intención", mencionó el estratega.

Comesaña añadió: "Deja un mensaje que no es claro, yo no sé que es lo que 'se rompe todo', si se rompe su relación con el entrenador o se rompe la relación interna del equipo. Me parece que es un comunicado más desde la rabia o la impotencia... hay que aceptarlo, dejar pasar unos días y agarrar un teléfono, llamar al entrenador y le dice lo que le tiene que decir".

Sobrel comunicado de la FCF, el técnico señaló: "la Federación en este caso dio un comunicado decente, diciendo lo que estaba pasando, dio una información puntual, clara y precisa". Y concluyó que para él James no pasa por un buen momento físico.

Entretanto, el extécnico del Junior destacó la convocatoria realizada por Reinaldo Rueda. "Si Reinaldo (Rueda) convocó estos jugadores es porque planeó bien sus partidos. Seguro el es un hombre ordenado y deberá tener estrategias diseñadas para cada partido y con esos planes hizo convocatoria, yo lo veo bien".

Y de las bajas de James y Juan Fernando Quintero, señaló: "Me quedó la sensación de que venía James y venía Juan Fernando Quintero, porque James ya vimos que no estaba y sería una posibilidad Quintero, pero no tengo claro que Reinaldo vaya a jugar contra Perú con un jugador de esas características".

Finalmente, del mal desempeño de los equipos colombianos en los torneos internacionales, el nacido en Uruguay comentó que a nivel local falta mucho trabajar defensivamente en los equipos, algo que queda expuesto en el plano internacional.

"Hay buenos jugadores, algunos muy buenos, otros que hoy son buenos, pero que alientan una ilusión de que lleguen a ser grandes jugadores, pero eso hay que construirlo, hay que formarlo... los entrenadores tendríamos que juntarnos de alguna manera e ir al fondo de las cosas. Nosotros somos responsables de seguir tendencias", puntualizó al respecto.