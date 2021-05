"Espero volver a Colombia y fundirnos en un abrazo": Andrés Calamaro

En entrevista exclusiva con Gustavo Gómez, para 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Andrés Calamaro, el ya mítico intérprete de ‘Flaca’, de ‘Alta Suciedad’, de ‘Cartas sin marcar’, El Salmón, recordó que la esencia colombiana está en la música, su gente, las regiones, el pueblo y las mujeres, pero también manifestó su inmensa preocupación por la situación social que vive el país.

"Es un momento complejo y explosivo el que está viviendo Colombia, en especial mis queridas Bogotá y Cali. Es muy complicado el escenario latinoamericano en general (...) espero volver y fundirnos en un abrazo y en un largo beso, en esa tierra que espero siga manteniendo la creencia en esa doble religión por la rumba y el aguardiente", expresó el artista.

Calamaro no hizo otra cosa que dejar clara su admiración por Colombia y agradeció el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera musical: "El amor y el respeto que me ofrecen en Colombia son algo más que estimable y de agradecer toda la vida". Contó que en Madrid, donde vive, como muchos otros argentinos, recibe “dosis de colombianismo todos los días, ‘yo me entiendo’, nos encontramos en los taxis, para comer y a veces, quién sabe, debajo de las sábanas también”.

Porque Calamaro cuenta que su ‘parche’ en España es prácticamente de colombianos, “en Madrid los veo todos los días, muchos pasaron por Buenos Aires, pero eligieron esta ciudad para vivir. Acá tengo más amigos colombianos que de mi país; ya sabrán ustedes por experiencia propia, que los argentinos, mejor de a uno”.

Sus palabras de agradecimiento también se pueden ver reflejadas en ‘Dios los Cría’, su nuevo álbum musical, en el que el argentino también rescató la esencia de los colombianos: "El parche puso lo mejor de sí: el entusiasmo, la alegría, la generosidad de Carlos Vives; la amistad, el sentir la música del ‘Golden Boy’ de Medellín, Juanes, y la aparición, quizás sorpresiva para el rock estereotipado, de Sebastián Yatra".

Como un ‘tequila reposado’ se presenta Andrés Calamaro en su reaparición discográfica, junto con iconos de la música latinoamericana de inmenso tamaño, como Julio Iglesias, Raphael, Alejandro Sanz, Mon Laferte, Lila Downs, Iván Ferreiro y Leiva, reinterpretando sus éxitos musicales.

"El sonido del disco, la producción y los arreglos están pautados por la gira 'Licencia para cantar' (...) sostenemos hasta el final el rock que nos caracteriza, pero esta vez abrimos la puerta para que se escuche de manera clásica en el mundo entero", manifiesta.

Aunque Calamaro dijo que en este disco no incluyó, ni en ninguno suyo incluirá, música urbana, no ahorró elogios para el reguetón, el trap o cualquiera de las otras variantes del género. También recordó que es Colombia, particularmente Medellín, la ‘usina’ mundial desde donde se está imponiendo ese sonido en el mundo. Y a sus artistas les agradeció que estén abriendo las puertas a patadas, para que se escuche cantar en castellano por todo el mundo.

Por último, Calamaro dedicó este disco a los amigos ausentes, especialmente a su gran confidente, Diego Armando Maradona: "Me hubiese gustado compartirle el orgullo y la alegría de estas canciones cantadas por estos increíbles artistas. Si alguien amaba la música, era Diego". El futbolista, fallecido en noviembre pasado, fue tan cercano a Calamaro, que este le dedicó una canción titulada con su apellido, ‘Maradona’, que en su grabación original empieza con la voz del eterno diez de la Selección Argentina.

En 2022 Calamaro iniciará la gira europea que la pandemia le ha obligado a posponer. Arrancará el 20 de mayo en Milán y contará con tres paradas en España: Jardins de Pedralbes en Barcelona, el 15 de junio; Wizink Center, de Madrid, el 28 de junio y el Concert Music Festival de Chiclana (Cádiz) el 29 de julio.

“Soy Andrés Calamaro. Colombia no sabes cuánto te quiero, cuánto agradezco el honor y el privilegio de recibir el amor y el respeto de ustedes, quiero ir de gira, descubrir el sentido de la vida en Colombia, a través de la rumba, el aguardiente, el amor. La he recorrido, he visto toros en Manizales, el Eje Cafetero, la playa, compro discos en Cali, disfruto Medellín, la Barcelona colombiana. Les mando un beso de este argentino que los quiere”, terminó su charla con Gustavo Gómez, el genial músico argentino.