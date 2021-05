"Sorprendente que en 10 días el Gobierno no haya respondido a la CIDH"

Iván Velásquez, exmagistrado, habló en 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre la problemática que se enfrenta en el país y la visita del CIDH, pero que el Gobierno colombiano no ha respondido.

"Se podría pensar que con todas las capacidades de la Comisión podrían hacer una visita a un país, así a su arbitrio, pero lo tiene que hacer con la invitación del país. En muchas ocasiones es el país el que pide la visita a la CIDH. Es decir, buenos diálogos internacionales, que la Comisión Interamericana, examinando la situación, le dice a Colombia: 'estamos dispuestos a visitar'. Lo sorprendente e increíble, después de 10 días, es que Colombia no haya tenido una respuesta", dijo.

Adicional a esto, explicó que las peticiones del Comité de Paro Nacional no tienen que ver con una posible visita del CIDH.

"En la asamblea general se eligen los comisionados que postulan los estados, así son escogidos. Es increíble que a estas alturas no haya una respuesta del Gobierno, esto no tiene nada que ver con negociación con el Comité del Paro o no", contó.

Recordando que ya hubo una visita de la CIDH que duró 4 días, se dijo que esta visita, en caso de darse, sería más larga.

"Esta visita seguramente requerirá más de 4 días. Es difícil que puedan permanecer acá los comisionados, no pueden estar por semanas. Pero sí podría haber posibilidad de convenir que se organice una investigación imparcial, es a lo que aspiraríamos, sobre qué es lo que ha ocurrido en la represión de la protesta, como de acciones de manifestantes contra fuerza pública o instituciones. Este es el tema importante", explicó.

Y agregó: "Estamos en una situación en Colombia, en una guerra de información, en la que el Gobierno solo informa de policías heridos o muertos, no reconoce los muertos protestantes por fuerza pública".