"La campaña hecha con Nacional es mejor que la que hicimos con América"

Alexandre Guimaraes, director técnico de Atlético Nacional, aseguró, en diálogo con El VBar Caracol de Caracol Radio, que su actual campaña con el cuadro 'Verdolaga' es mejor que la que hizo con América de Cali, donde fue campeón del fútbol colombiano en 2019.

"Imagínese que la campaña que hemos hecho hasta ahora con Atlético Nacional, está haciendo inclusive mejor a la que hicimos con América de Cali", comentó el entrenador brasileño, quien argumentó esto en los números conseguidos.

"Los números hablan. Cuando un equipo no juega bien, no es posible que quede en primer lugar del campeonato local. Cuando un equipo no juega bien, no es posible pasar una fase de un torneo continental", añadió.

Sin embargo, reconoce que su asignatura pendiente fue la eliminación en Liga ante La Equidad: "dándole todo el respeto que tiene La Equidad, pero sabemos que fue algo que fue un fallo".

Al respecto añadió: "Lo único que a nosotros nos duele muchísimo, porque queríamos darle esa alegría a la hinchada de Nacional, fue quedar eliminados de la Liga porque queríamos llegar a la final".

"Fue una serie que, principalmente, el primer juego no lo jugamos nada bien; el segundo juego sí lo jugamos bien, pero por circustancias que se presentaron a lo largo del partido no nos permitieron sacar la serie adelante", concluyó.

Al ser interrogado por su objetivo de ser campeón con Naciona, manifestó: "Es correcto, tengo un año para salir campeón con Nacional. Tengo un año, no tengo cuatro meses y con eso estamos trabajando. Yo las leyes del fútbol las conozco muy bien".

Y añadió: "Cuando no pasamos a semifinales nosotros nos preocupamos y mucho, porque nosotros queremos redondear un trabajo en Atlético Nacional y es probable, según las leyes del fútbol, que si no cumplimos esto nos toque salir".

Sobre la eliminación en la Copa Colombia, a manos del Deportes Tolima, comentó: "Del torneo de Copa era prácticamente el segundo partido de nosotros, con una pretemporada corta... Yo asumo también, porque soy el responsable de este proyecto futbolístico, pero en una contextualización totalmente diferente a las razones anteriores".

Y defendió sobre su estilo de juego, "si vos no jugas bien, no puedes hacer 31% de tus goles en juegos de combinación".

Finalmente, de la Copa Libertadores, explicó que las adversidades que han tenido los clubes colombianos en el actual torneo han dificultado el desempeño. "En una competencia tan dura como es la Libertadores y en un grupo tan parejo como es el nuestro, puede pesar mucho. Y todavía estar con la posibilidad de pasar de la fase de grupos, eso dice mucho".