En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Lina Arbeláez, directora del ICBF,habló sobre la reunión que tuvieron con jóvenes en Cali y que terminó por supuestas agresiones denunciadas.

"Estuvimos desde la semana pasada dialogando y el miércoles 12 se paran ellos mismos, luego el jueves nos reunimos otra ves y en el momento entran más de 200 pelados, encapuchados, con walkie talkies y empiezan a gritar que los están atacando y que los están matando en La Luna. Empieza haber agresión, a gritar y dicen que se van. Vimos en tiempo real y no había ningún tipo de hostigamiento", contó Arbeláez

Según dice la directora, en un comunicado de los jóvenes, se asegura que las agresiones que denunciaron ocurrieron en Calipso.

"Queremos crear espacios de escucha activa con los jóvenes. Aquí no estamos sentándonos a escuchar de la noche a la mañana, llevamos dos semanas. Estamos diciendo vamos a hablar. No quiero estigmatizar, hay muchos pelados que tienen liderazgo, que tienen propuestas, pero no entendemos que hacían personas que no eran jóvenes en la reunión, personas de 50 años, señores de 60 años. Queremos un diálogo con quienes reclaman nunca haber sido escuchados", dijo.

Arbeláez dijo que en varias ciudades del país empezarán las mesas de diálogo y que con esos jóvenes se constuirá una nueva mesa de estado. En Cali, a partir del próximo sábado empezará una mesa de negociación.