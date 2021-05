El Pulso del Fútbol, 13 de mayo de 2021

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre los partidos de local de los equipos colombianos en la Copa Libertadores y los disturbios que se presentaron a las afueras de los estadios. César dijo: “El saldo de dos puntos de nueve vuelve a ser malo para los colombianos. Hubo personas que no querían que se jugaran los partidos y tuvo que intervenir la policía, porque la Conmebol no concebía que no se realizaran los encuentros”. Sobre el tema Óscar agregó: “Frente al fútbol mundial siento vergüenza por lo ocurrido ayer en Barranquilla y Pereira, insistimos que estamos de acuerdo con las protestas, pero sin violencia. Esperemos que se lleguen a acuerdos lo más pronto posible”.

Otro de los temas tuvo que ver con el entrenador del Junior Amaranto Perea, y si sus cambios en el partido ante River Plate fueron acertados o equivocados. César manifestó: “Yo no entendí a Amaranto Perea, uno a veces tiene que tratar de hacerlo y tampoco se puede decir que Amaranto no acertó con los cambios, pero creo que anoche si influyeron en el resultado”. Por su parte Óscar complementó: “¿Qué le pasó a Amaranto Perea? Se enloqueció cuando sacó a Borja, que es el mejor jugador del equipo, que había hecho un gol y que en cualquier momento podía haber hecho otro”.

