¿Qué viene en el diálogo Gobierno-Comité del Paro?

En Hora20 el análisis de una posible negociación entre el Gobierno y el Comité del Paro, al tiempo que se anuncia la matrícula cero; el presidente viaja a Cali y la minga indígena anuncia su regreso al Cauca, combinado con las cifras que se conocieron sobre la opinión de los colombianos sobre el Paro Nacional.

Este martes, después de 14 días de un estallido social que ha dejado 47 muertes y 168 desapariciones y en los que se ha intentado buscar un consenso, como el del pasado lunes en el que ni el Comité del Paro ni el gobierno lograron encontrar puntos comunes, ante una supuesta falta de empatía. Hoy se ha podido evidenciar un panorama diferente. Por un lado, el presidente Duque viajó por segunda vez a Cali durante esta semana para atender los asuntos de seguridad y sociales de la ciudad, lugar desde donde anunció matrícula cero para estudiantes de educación superior de estratos 1, 2 y 3, avanzando en una de las peticiones del comité del paro; a la par, se anunció el retiro de la minga indígena de Cali, su regreso al Cauca, pero no el fin de la movilización social ni de la protesta. También se produjo un hecho al anunciarse una mesa de negociación mediada por Naciones Unidas y la Iglesia con una agenda la cual todavía no es definida. La propuesta fue realizada por el comisionado de paz, Miguel Ceballos y posteriormente aceptada por el Comité bajo algunas líneas rojas como una desmilitarización de las ciudades y que el gobierno acepte los excesos de la fuerza pública.

No obstante, estos avances no significan el fin del paro, pues el Comité ha insistido que la negociación no es suficiente para ponerle fin a la movilización social, insisten en la legitimidad de los bloqueos como método de protesta y se mantienen en la invitación a una nueva jornada de movilización este miércoles.

Lo que dicen los panelistas

Adriana Matiz, representante a la Cámara por el partido Conservador, planteó que el 70 % apoya el paro, pero 74% cree que protesta fue infiltrada, por lo tanto, señaló que la lectura es que hay empatía con argumentos del paro, del descontento social, pero que al tiempo existe concepción de que protesta es manejada por grupos criminales. Explicó que desde el Congreso como partido se buscó escuchar a los jóvenes como actores principales, "la plenaria de la Cámara ha venido escuchando a distintos actores: gremios, campesinos, hoy a las mujeres y jóvenes de distintas vertientes."

En cuanto al diálogo, dijo que es importante la mediación de otros actores para inyectar al proceso de confianza y credibilidad; también comentó que es necesario saber quiénes son los interlocutores válidos de la negociación, así como una agenda garantizada y con cierre de algunos puntos. En cuanto al otro diálogo, al del ELN, afirmó que es sorprendente el cambio de tono, el cual es menos beligerante y con la disposición de buscar salidas distintas a la confrontación.

Para Jorge Galindo, sociólogo, periodista de datos, columnista en El País, la encuesta revela que el apoyo al paro es transversal entre jóvenes y en un conjunto de la población. "Sin embargo, esto se contrasta con movilizaciones que no han sido masivas", agregó que, en la ausencia de objetivos claros, no es necesariamente lo que se revela cuando se les pregunta a los jóvenes qué espera del paro, pues la preocupación es empleo, educación y pobreza, pero que igual que en Chile, una posible salida de constituyente no es, "acá se trataría de un nuevo pacto social y un nuevo pacto intergeneracional. Por ahí se puede ir el debate y canalizar objetivos de la movilización", planteó.

De otro lado, aseguró que la línea roja en negociación funciona como un punto para señalizar a un público y decir que sí se está cerca de los principios centrales; "pero esas líneas son un espejismo", por lo que se pregunta ¿qué significa desmilitarización? Como línea roja del Comité del Paro.

Eduardo Behrentz, ingeniero, columnista, Vicerrector administrativo y financiero de la Universidad de los Andes, comentó que para que la negociación funcione, toca reconocer quiénes son los actores de la protesta, pues sostiene que hay un desafío de la vocería, "esta protesta es variopinta, eso no la hace menos legítima, pero sí más compleja; eso refleja un cansancio", de otro lado, planeó que se requiere de sensatez y racionalidad al momento de hacer las peticiones.

En cuanto a la necesidad de comprometerse con unos hechos en la sociedad, dijo que en el diálogo primero se escucha y luego se argumenta, "muchas veces estamos en un diálogo de sordos, estamos tratando de convencer al otro de que tenemos la razón, eso es una torpeza", concluyó.

Para Alfonso Prada, abogado, exsecretario general de la presidencia, los mensajes de las últimas horas van en la vía correcta; "es ir a ponerle la cara a la gente, escuchar a los jóvenes, que se conecte con las peticiones". No obstante, dijo que la matrícula cero es uno de los pequeños logros, pues recordó que la educación pública ya está muy financiada.

De otro lado, dijo que hay buenas señales como el cambio del lenguaje el cual considera importante. "Se entendió que el diálogo hay que hacerlo con quienes están en la protesta, se le comenzó a dar prioridad a lo importante", puntualizó.