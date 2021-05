Alcalde Palmira: "La situación en el Valle no da para pensar en fútbol"

El alcalde de Palmira, Oscar Eduardo Escobar, habló con El Alargue de Caracol Radio respecto a la posibilidad de realizar el partido aplazado entre Deportivo Cali y Deportes Tolima el próximo fin de semana. Sin embargo, se mostró radical en cuanto a la imposibilidad de llevar a cabo el compromiso por la situación de orden público que atraviesa la región.

"La situación en el Valle del Cauca es muy grave. En el Gobierno Nacional y Bogotá la gente no ha entendido eso. No hay condiciones de orden público. Lastimosamente no estamos para pensar en fútbol y no hay ninguna garantía para realizar el partido", manifestó.

Ante un repentino levantamiento del Paro Nacional, el mandatario afirmó que el restablecimiento del orden en todos los ámbitos tardará al menos una semana, por lo que el fútbol de momento seguirá suspendido en esta zona del país.

"Lo veo complejo. Mágicamente el paro no va a desaparecer y los problemas no se van a ir de la nada. Hasta que no haya un dialogo del Presidente de la Republica lo suficientemente abierto, no se va a desbloquear el Valle del Cauca. Normalizar todo nos va a tardar al menos una semana más", expresó.