Mi Banda Sonora con Roberto Cano

Roberto Cano inició su carrera actoral en el programa 'Pequeños Gigantes', gracias a Carlos Vives. Comenzó a los 7 años de edad y, a partir de ese momento, ha sido parte de grandes producciones de nuestro país como El Fiscal, Pobre Pablo, Distrito Salvaje, Narcos, Azúcar, entre otras.

“Mi propósito es no pasar desapercibido en este mundo. Espero siempre dejar huella y tocar almas”, afirmó Cano en Mi Banda Sonora.

A través de canciones, el actor colombiano compartió las anécdotas e historias de vida. Conozca aquí su lista musical:

I was made for loving you – Kiss

Da ya think I’m sexy? – Rod Stewart

Todo a Pulmón – Alejandro Lerner

Quizás, porque – Sui Generis

Los Dinosaurios – Charly García

Get Up, Stand Up – Bob Marley

Cuando pase el temblor – Soda Stereo

We are the world – USA for Africa

Canción de fama para no dormirse – Alejandro Lerner

Mi generación – Poligamia

Cuando seas grande – Miguel Mateos

La Cartera – Carlos Vives

Amarte así – Alejandro Lerner

A Te – Jovanotti

Born to be wild – Steppenwolf

Walking in Memphis – Marc Cohn