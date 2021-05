"Puedo decir que represento parte del pueblo que estaba contra la reforma"

'La Liendra', influencer colombiano, habló en 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre la reforma tributaria, su participación en las marchas y las amenazas que ha recibido, teniendo en cuenta que fue tema en redes sociales por asistir a las manifestaciones.

Sobre la reforma tributaria:

"Yo me he informado, pero informarse en política es muy difícil porque siempre tiene dos lados. Si uno quiere estar en la mitad, siempre se pasará hacia algún lado. Con amigos y un grupo de personas, queríamos traerle algo al país en el que solamente se veía violencia. En las redes solo hay videos de muertos y disturbios. Muchos influenciadores no sabíamos qué hacer. Yo no veía a nadie queriendo explicar como era la reforma... Me di cuenta que el país sí necesita una reforma. Era una reforma injusta, pero sí necesita una reforma

La violencia en las marchas:

"Colombia no me odia a mí, nos estamos odiando entre nosotros mismos. He perdido seguidores y he ganado, pero sí he perdido publicidad por tocar el tema político. Yo vi la noticia normal de la reforma y en ese momento empecé a buscar y no me gustó, entonces decidí tocar el tema en redes sociales. Yo puedo decir que represento esa parte que estaba en contra de la reforma, me responsabilizo entre lo que hice y lo que hablé. Luego analice y no eran marchas solo por la reforma, ahora era por educación y más cosas. Luego vi que no podía seguir alimentando el odio, ahí decidí informarme y no decirles que marchen y salgan a la calle. Ahí empecé a estudiar sobre el tema y ya no lo quería liderar ni hacer parte del tema".

Amenazas:

"Yo apoyé el pueblo y apoyé las marchas, fui uno de los primeros, no fue porque me fuera mejor o no en redes. Yo me paraba frente a policías y me hacía cargo de que no hubiera peleas en ese momento. Cuando veo que matan policías y marchantes, nos quedamos en violencia. Es muy fácil destruir, pero es difícil construir, no quería ser uno más. Mucho pueblo me atacó, me dio enojo, porque yo estaba hablando de la reforma y ahora estoy en mi casa amenazado, he perdido plata y contratos. Es muy difícil tener a la gente contenta".

Impuestos a influencers:

"No me parecería justo, pero no tendría problema si en algún momento el Gobierno decide cobrar impuestos a nosotros los influencers, sé que no gustaría tampoco, pero no vería ninguno marchando en contra de esto".