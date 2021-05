Impactante relato del patrullero Fredy Perdomo quien fue quemado en un CAI

El país vive ya 8 días de constantes protestas que rechazan las decisiones propuestas por el Gobierno de Iván Duque, durante las manifestaciones lo hechos de violencia no cesan y justamente, en Caracol Radio escuchamos el testimonio del Patrullero Fredy Perdomo, quien fue víctima de uno de los ataques perpetuados a CAIs en Bogotá.

Según contó Perdomo en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, ese día se encontraban 15 policías prestando seguridad al CAI. "Hacía las 8 de la noche se vio una movilización, pero no se veía violenta ni nada. Cuando se acercaron al CAI nosotros nos resguardamos ahí para evitar y a los cinco minutos ya habían rodeado todo el CAI, a los 20 minutos rompieron los vidrios y ahí me prendieron fuego", contó.

Una vez quemaron al patrullero, los compañeros activaron extintores que generaron que el CAI quedara totalmente blanco y por eso decidieron salir corriendo para salvaguardarse. "Nos tiraban piedras por las ventanas y la puerta, nuestro temor era salir y que nos atacaran con armas cortopunzante", manifestó.

Una vez Perdomo logra huír, se salvaguarda en una casa de la zona junto a otro compañero. Posteriormente lo recogen y es llevado al médico debido a las heridas. El patrullero sufrió quemaduras en la cara, mano izquierda y recibió varios golpes.

Para finalizar, el Patrullero cuenta que los uniformados se encontraban en la zona con el objetivo de velar por la seguridad de la zona. "Solo velábamos por la seguridad y la tranquilidad, no por atacar. No pensábamos en usar las armas", reiteró mientras recalcó que no todos los uniformados hacen parte de "las manzanas podridas de la institución".