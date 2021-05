Harold Rivera: “Nos tocará con nuestro juego ir y convertir goles donde sea”

Harold Rivera, director técnico de Independiente Santa Fe, habló en El Alargue de Caracol Radio sobre el importante partido ante Junior FC en los cuartos de final de la Liga Colombiana. Además del apretado calendario que ha tenido su equipo debido a los partidos en otros estadios ajenos al Campín.

El entrenador lamentó no poder jugar en Bogotá, pero aseguró que irán a proponer a cualquier estadio del país, "Queremos que Santa Fe esté preparado, no niego que cuando jugamos en Bogotá, de local, somos muy fuertes, lamentablemente no podremos jugar acá y nos tocará con nuestro juego ir y convertir goles donde sea".

"Si puede ser corta nuestra nómina sobre todo porque hay varios jugadores con los que no vamos a poder contar. Pero nuestros jugadores están todos listos. Pondremos los que mejor estén y el que le toque que haga lo que entrenamos", dijo Rivera sobre su plantel de jugadores afectado por algunas lesiones.

Por último, el director técnico se refirió al tiempo de recuperación con el que ha contado Santa Fe, "No hemos tenido mucho tiempo para trabajar por tantos partidos seguidos, el calendario y los viajes, muchas veces prefiere uno recuperar a los jugadores que trabajar más en entreno. Esperamos, con Junior, marcar los goles que se necesitan"