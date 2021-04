Jorge Ospina: "Hubo manos criminales que querían deslegitimar la protesta"

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina aseguró que hubo manos criminales para deslegitimar la protesta.

"Por fortuna no tenemos personas fallecidas. Tenemos responsables y criminales que saquearon, nos quemaron buses del MIO, nos incendiaron bancos, también hubo daños en establecimientos de seguridad", manifestó

Lea también: No hay servicio del MIO ni hoy ni mañana por daños en la infraestructura

El alcalde aseguró que hay perdidas por 80.000 mil millones de pesos, debido a la destrucción, saqueos e incendios.

"Hubo manifestantes, pero también hubo personas que solo querían hacer daño y actuaron con alevosía", dijo.

Ospina resaltó que también se encontraron venezolanos realizando actos vandálicos.

Lea también Con bloqueos inicia segundo día de paro en Cali

"Pienso que fuimos muy profesionales en evitar que murieran personas, también nos enfocamos en proteger la vida de los propios policías, pero había mucha premeditación, mucha mano criminal que quería hacer daño. No me cabe duda qué hay mano criminal y no tengo duda qué querían deslegitimar la protesta", dijo.

Finalmente, el alcalde aseguró que dentro de la Alcaldía se ofrecieron todas las medidas posibles para cuidar las vida y adelantar las protestas.