"No hay justificación para que haya gusanos en la comida de los presos"

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela habló sobre las irregularidades en la alimentación de los internos en las cárceles

"En Puente Aranda llamé la atención. Sin embargo me he vuelto a encontrar con esta situación. Les dije a los contratistas que si esto no es negocio para ustedes, retírense", aseguró el ministro

Según un informe del INPEC se pudo evidenciar que la comida para los presos estaba en descomposición, había reducción de las porciones de proteína, entre otros: "No puedo entrar a condenar, pero si hay irregularidades. Se debe corrobar lo que está pasando al interior de las cárceles", dijo.

Orejuela afirmó que esto está sucediendo en diferentes cárceles del país: "No es solamente Bogotá, También en Valle del Cauca, Cesar, esto se ha generalizado"

"Convoco para que se presenten varios empresarios y quieran presentar un buen plan de alimentación. No hay derecho para que se le de esa comida a los internos de las cárceles", dijo.

Frente al incumplimiento de los pagos de los contratista, finalizó diciendo: "Los contratisas del estado saben que pueden haber inconvenientes con los pagos, pero eso no justifica que haya gusanos ni atenten contra la dignidad de las personas".