Tomás Maya: “Hay un interés de Millonarios y me gustaría que se diera"

Tomás Maya, futbolista antioqueño de 24 años, en conversación con El VBar de Caracol Radio confesó el interés de Millonarios en poder contar con sus servicios, luego de abandonar la institución del Deportivo Pasto debido a la falta de pago.

El futbolista no oculto su deseo de llegar a la institución capitalina y aseguró que gente de su entorno ya se encuentra tramitando su fichaje.

Le puede interesar:

"Hay un interés de Millonarios. Los intermediarios están hablando por mí para llegar al club y me gustaría llegar. Sería muy bonito llegar a un club grande. Si se dan las cosas estaría muy feliz", confesó.

El antioqueño se refirió a la situación que vive Deportivo Pasto, lo que le hizo tomar la decisión de abandonar el club.

"Quería consolidarme en el Pasto pero hay que pensar en el futuro, las cosas en el equipo en lo laboral no están bien. Siempre di lo mejor de mí pero me toco dar un paso al costado. Ahora estoy entrenándome y esperando que se dé lo de Millonarios", expresó.

"Para nadie es un secreto el tema de los pagos en Pasto. Es muy duro estar en un club donde se retrasen los pagos más de tres meses. La cabeza no está tranquila, hablé con mi familia y tomé esa decisión", añadió.

El jugador también aprovechó para hablar de su eventual nuevo entrenador, Alberto Gamero.

"La forma de trabajar del profe Gamero es excelente. Me acoplaría a la idea de juego que es la tenencia de balón. Aplico muy bien para lo que he visto en los partidos", manifestó.

Por último, el futbolista habló de su breve paso por Independiente Santa Fe, equipo para el que jugó en calidad de préstamo en 2019.

"En mi paso por Santa Fe, lo poco que jugué fue muy bueno. La hinchada supo lo que di pero no me quedé por parte de temas empresariales. Sería un reto llegar otra vez a un equipo grande. A qué jugador no le gustaría estar en un equipo como Millonarios", finalizó.