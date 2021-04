"Muchas personas buscan de Israel y el judaísmo para una mejor vida"

Heidi Paster, fotógrafa estadounidense e integrante de la Comunidad Judía, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre el judaísmo y como se viene adaptando, teniendo en cuenta la 'conversión' directa a esta religión.

"Acá (en Cali) la comunidad no es tan ortodoxa, es más cultural. El movimiento de la gente busca hacer más, pero en Cali existe un grupo de mucha gente que se convierte a lo ortodoxo, algo como se ve en televisión. Están adaptando este tipo de vida. Hay personas que practican el judaísmo, pero no hacen la conversión. La cuestión de la conversión es muy difícil de entender: es quién acepta, cuál y demás. Hay personas que lo han recibido acá en Colombia, así como en le exterior. Otro tema es saber cuál comunidad puede pertenecer", contó.

Por otro lado, explicó que no es válido este tema por medio de internet, pues muchas veces son estafas para las personas que quieren convertirse al judaísmo.

"Son personas muy creyentes y van en búsqueda de su identidad. Con los que yo he trabajado, son personas que están en una fase desde el catolicismo hasta el evangelismo. Incluso llegan al judaísmo. No es válido el ritual por internet. Lo he escuchado, se ha abierto puertas por la tecnología, Sin embargo, hay muchos estafadores también, hay muchas personas honorables que no han podido por esto. La conversión es aceptada para ser judío, pero no para ir a Israel. Llega la cuestión de qué comunidad puede ser reconocida por Israel, no solo es algo de identidad, es algo político, sociológico, hay varias etapas", dijo.

Y finalizó: "Muchas personas hacen el proceso se der judío por una mejor vida, pero cuando llegan allá cambian de religión y demás. Esto no es fácil, hay que cambiar muchas cosas, como la rutina al comer, porque es costoso y se deben tener diferentes piezas de vasos, cubiertos y utensilios".