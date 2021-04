El análisis de los hechos absurdos de la semana

En Hora20 un debate sobre qué tan absurdo o insólito resultaron algunos hechos de esta semana que se fueron quedando en el tintero. Se analizó una propuesta que concierne a la Alcaldía de Bogotá; el fin de un conflicto; una cifra que avergüenza a Colombia y una decisión judicial sobre la legítima defensa.

Durante el programa los panelistas debatieron sobre el polémico trino del expresidente Uribe en el que proponía que se le delegara la alcaldía de Bogotá al presidente Iván Duque, esto como una crítica a la gestión de la alcaldesa, pero que para muchos fue entendida como algo de humor del expresidente. Otro de los temas tratados, fue un fallo judicial que le rebajó la pena a un hombre que agredió físicamente a su pareja por que ella le revisó su celular, el juez consideró que el hombre actuó en legítima defensa y que la mujer actuó de forma “abusiva y sin autorización del titular”. Por otro lado, se hizo un balance de qué tan absurdo fue mantener tropas estadounidenses durante 20 años en Afganistán y se comentó un informe de una ONG irlandesa que ubica a Colombia como el lugar donde ocurrió el 53 por ciento de los asesinatos contra líderes sociales en todo el mundo.

Lo que dicen los panelistas

Marisol Gómez, concejal de Bogotá, advirtió que cabe recortar que al expresidente no le gusta referirse a la alcaldesa Claudia López, por lo que se preguntó “entonces, ¿por qué hace un trino para que se delegue la alcaldía de Bogotá al presidente?, también aclaró que, si bien la alcaldesa a veces se apresura sobre algunos temas, el trino del expresidente demuestra irrespeto por la democracia y los electores, además, “de su mesianismo.”

Frente a la decisión de Joe Biden sobre Afganistán, comentó que este conflicto le demostró a Estados Unidos que 20 años después de guerra no se ha logrado conquistar territorios controlados por ejércitos de guerrillas. También advirtió que se refleja lo costoso que son las intervenciones de Estados Unidos en otros países como Irak, “esto le ha costado al mundo el surgimiento del Estado Islámico.”

Edward Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, planteó que la reflexión del expresidente Uribe tiene humor y que va en la vía de decirle a la alcaldesa que deje de criticar y que mejor se ponga a actuar. Por lo tanto, aprovechó para criticar algunas medidas tomadas por la alcaldía durante la pandemia y señaló que no se trata solo de “criticar y criticar, es solucionar y solucionar.”

Advirtió que el juez que falló a favor de un agresor es desproporcional, pues explicó que el Código de Policía contempla multas en la violación a la intimidad y comentó que se debe mirar la agresión física por encima de la causalidad de violación a la intimidad.

Rodrido Pardo, periodista, excanciller y exembajador, comentó que, si bien es un absurdo la propuesta de delegar la alcaldía de Bogotá al gobierno nacional, destaca que el expresidente Uribe tome mano del humor. De otro lado, dijo que ve positivo las diferencias entre la alcaldesa y el expresidente, “ambos son las cabezas de las tendencias políticas de centroderecha y centroizquierda; ambos ocupan posiciones importantes. Es lógico que haya una diferencia de posturas y lo llamativo es que el expresidente, que no maneja el humor, lo haya hecho.”

En cuanto al fin de la presencia estadounidense en Afganistán, calificó como un error la duración de este conflicto, “era una guerra que no tenía razón de ser y no produjo resultados”, añadió que no se trata simplemente de una posición antiguerra, “sino que las circunstancias en este conflicto agudizan el sinsentido de la guerra de una manera superlativa”, concluyó.

Para María José Pizarro, representante a la Cámara por la lista de los Decentes, el trino del expresidente en contra de la alcaldesa Claudia López denota que definitivamente Colombia no es su finca. Agregó que estas posturas son una cortina de humo y distractor frente a un problema de fondo: “la incompetencia es desde el gobierno para enfrentar la crisis sanitaria.” No obstante, señaló que esto no quiere decir que esté de acuerdo con el manejo que la alcaldesa le ha dado a la pandemia.

Frente al fallo judicial que generó polémica por considerar legítima defensa, el ataque violento de un hombre contra su pareja cuando le revisó el celular, planteó que nada justifica la violencia en contra de las mujeres, “nuestra posición se ratificar en que ningún derecho, incluido el de la intimidad puede estar por encima de la dignidad de las mujeres”, puntualizó.