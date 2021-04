Reforma Tributaria: Expertos analizan el texto y opinan sobre la propuesta

Durante esta semana desde el ministerio de Hacienda se radicó oficialmente un documento de más de 100 páginas donde se propone una nueva reforma tributaria en el país. Justamente en diálogo con 6AM Hoy por Hoy, expertos dan su punto de vista sobre algunas de las propuestas hechas por la cartera.

Para Rudolf Hommes, exministro de Hacienda, la propuesta no está mal pero sí afirma que es necesario ponerle atención a puntos expuestos por profesionales de Fedesarrollo. "Yo hubiera preferido que se le diera mas importancia a la reforma que propusieron los técnicos de Fedesarrollo".

Mientras que para Ignacio Mantilla, exrector de la Universidad Nacional, la propuesta no es tan positiva. Mantilla critica que se quieran gravar productos que afectan directamente el bolsillo de los colombianos. "Siento como si me estuvieran obligando a mantener un adicto. No nos merecemos los colombianos este tipo de reformas que atentan contra nuestro bienestar", puntualizó.

En el caso de Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, la crítica más fuerte a este proyecto va dirigida a la desventaja que tendrían los productos nacionales sobre los importados. Pues, con la reforma, "El producto importado no pagará IVA, mientras que nuestros productores nacionales tendrán sobrecostos que los dejarán en desventaja".

Por otro lado, Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, afirmó que la reforma tiene puntos clave bastante interesantes que podrían desarrollarse. De hecho, para él uno de los temas más positivos del proyecto está relacionado con el impuesto de renta a personas naturales. "Lo que hace el proyecto en materia de impuesto de renta a personas naturales es muy bueno porque incluye más personas contribuyentes"

Para Fernando Quijano, la suerte está echada. "Nadie puede negar que Colombia está en su peor recesión económica", por eso el experto ve positiva la necesidad de una reforma tributaria porque es necesario recuperar la economía del país.