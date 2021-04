Macnelly Torres: "En Nacional parece que ya no hay espacio para mí

Durante 2021, Macnelly Torres no ha hecho presencia en el fútbol colombiano, lo que no implica que haya decidido retirarse, por el contrario, está a la espera de que se termine el Torneo Apertura para ver a qué club de país puede llegar a reforzar.

Macnelly Torres, uno de los referentes del FPC, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre sus planes para el futuro y comentó que aunque ha recibido ofertas del exterior, ninguna ha llenado sus expectativas.

"He tenido ofertas del exterior, pero ninguna tan atractiva como para salir de nuevo del país, estoy tranquilo en Medellín, esperando que finalice este torneo para ver qué pasa y tampoco he decidido si me retiro o no", contó.

Sin embargo, para gran parte de la afición de Atlético Nacional, Macnelly Torres debería retirarse vistiendo la camiseta 'verdolaga'. Aunque el jugador quisiera esto, dejó en claro que el cuadro paisa ya no se interesa en él.

"Posibilidades de retirarme en Nacional no hay. Ellos no volvieron a interesarse en mí, entonces no creo que estemos en la misma página para que eso se dé", comentó,

A su vez, destacó la actuación que viene teniendo Jarlan Barrera en el dos veces campeón de la Copa Libertadores.

"A Jarlan Barrera lo veo con mucha proyección para ser un 10 importante de nuestro país, para jugar en el exterior e incluso para destacarse en la Selección Colombia", dijo.