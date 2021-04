Juan Valencia: “Me dijeron que iba a jugar de central en la charla técnica"

El portero Juan David Valencia, suplente de Águilas Doradas, habló con El VBar de Caracol Radio luego de disputar un extraño partido en la posición de defensor central contra Boyacá Chicó. Dicho compromiso lo afrontaron sietes jugadores dorados contra once 'ajedrezados', debido a un contagio masivo de covid en el plantel antioqueño

El futbolista de 28 años confesó que no tuvo mucho tiempo para preparar el partido, ya que se enteró de su rol en el juego horas antes.

"No me dio mucho tiempo de planificar o de imaginarme el partido. Yo me di cuenta que iba a jugar de central en la charla técnica, entonces no me quedó de otra que afrontar el reto y defender a como diera lugar", confesó.

Valencia se refirió al capitán y portero del equipo Carlos Bejarano, quien motivó a los jugadores en esta adversa situación.

"Es un gran líder. En algunos momentos asumimos la situación con algo de risa, pero Carlos nos dijo que asumiéramos eso con mucha responsabilidad, que estábamos para marcar un precedente o para salir avergonzados. Hicimos una presentación digna y lo importante es dejar el mensaje de juego limpio", expresó.

También habló de la situación una vez se encontraban en el campo, logrando sacar su arco en cero hasta el minuto 57.

"Con el pasar de los minutos nos dábamos cuenta de lo que estábamos logrando. El escenario estaba pintado de una manera adversa, pero nosotros con el compromiso y la entrega fuimos acomodando todo a favor y de aguantar haciendo que corriera el reloj", manifestó

El guardameta también habló del planteamiento táctico con apenas 7 jugadores.

"La charla técnica fue muy sencilla. Nos dijeron que hiciéramos un 4-2, entregándole a Chicó las bandas para que nos atacaran por los costados y que nos tiraran centros, ahí nos debíamos hacer fuertes. Lo más curioso era el tema de la pelota quieta, porque habían demasiados jugadores libres", reveló.

Por último, Juan David Valencia fue enfático en que se le pudo haber dado otro manejo a la situación, teniendo en cuenta el contexto del rival que está peleando por el descenso y los problemas de salud que tuvo el plantel dorado.

"Se le pudo dar otro tipo de manejo. El covid es algo que afecta a todos y el fútbol no es ajeno a la realidad. Está claro que hay unos reglamentos y estatutos pero creo que fue un caso de fuerza mayor donde se pudo haber manejado de otra manera", finalizó.